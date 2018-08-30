Николь Кидман поужинала с российскими звездами в Санкт-Петербурге

На днях оскароносная актриса Николь Кидман
прилетела в Санкт-Петербург. Целью ее визита в Россию стал торжественный ужин, организованный крупным производителем часов «Omega». Кидман уже не первый год является лицом этой марки.
Первым делом актриса отправилась на экскурсию по рекам и каналам Северной столицы, затем Николь пообедала в ресторане с видом на Исакиевский собор, а вечером отправилась на торжество в Мраморный дворец.
На мероприятии присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых были Павел Воля
с женой Ляйсан Утяшевой
, польская актриса Магдалена Бочарская
, актриса Виктория Исакова
и другие.
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