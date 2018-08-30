Николь Кидман поужинала с российскими звездами в Санкт-Петербурге

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Актер прокомментировал ситуацию с незаконной добычей ДНК-материала

«Она мстительна, жестока и двулична»: Тимур Еремеев высказался о Карине Мишулиной

Алкоголь убивает в актере супергероя

Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкогольной зависимости

Птица на хвосте принесла

29 августа

Американская экспертиза подтвердила родство Тимура Еремеева со Спартаком Мишулиным

А Карина Мишулина снова против