Обратная сторона выборов: Павел Деревянко снялся в пропагандистской рекламе

В преддверии Единого дня голосования, который пройдет в России 9 сентября, в сети множатся агитационные ролики, в которых звезды отечественного шоубизнеса призывают россиян проявить гражданскую сознательность.
А 30 сентября на просторы рунета был выпущен остросюжетный сиквел скандального ролика про «Гея на передержку» с Сергеем Буруновым
в главной роли, запущенного в феврале 2018 года перед президентскими выборами.
В новом агитационном ролике равнодушного к выборам отца семейства сыграл Павел Деревянко
. Альтернативная реальность, в которую попадает герой Деревянко, представляет собой некий социалистический режим, художественно оформленный с оглядкой на советские реалии. Что делает эту рекламу похожей на сериал «Обратная сторона луны»
с пресловутым Деревянко в главной роли.
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