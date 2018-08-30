Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Обратная сторона выборов: Павел Деревянко снялся в пропагандистской рекламе

30 августа
2018 год

Лайфстайл >>
30 августа 2018
В преддверии Единого дня голосования, который пройдет в России 9 сентября, в сети множатся агитационные ролики, в которых звезды отечественного шоубизнеса призывают россиян проявить гражданскую сознательность.

А 30 сентября на просторы рунета был выпущен остросюжетный сиквел скандального ролика про «Гея на передержку» с Сергеем Буруновым в главной роли, запущенного в феврале 2018 года перед президентскими выборами.



В новом агитационном ролике равнодушного к выборам отца семейства сыграл Павел Деревянко. Альтернативная реальность, в которую попадает герой Деревянко, представляет собой некий социалистический режим, художественно оформленный с оглядкой на советские реалии. Что делает эту рекламу похожей на сериал «Обратная сторона луны» с пресловутым Деревянко в главной роли.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Павел Деревянко рассказал о смерти Владимира Толоконникова
Поиск по меткам
политикареклама
персоны
Сергей БуруновПавел Деревянко
фильмы
Обратная сторона Луны

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иосиф Кобзон
30 августа ушёл из жизни певец Иосиф Кобзон.
Валентин Манохин
29 августа скончался актёр, танцовщик Валентин Манохин.
Сергей Таланов
28 августа ушёл из жизни актёр Сергей Таланов.
Анатолий Кирков
27 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Кирков.

День рождения >>

Арина Алейникова
Мирослав Белоногий
Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Настя Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Алексей Шемес
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Роже Пьер
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Как женить холостяка
комедия, мелодрама
США, 2018
Нас не догонят
драма
Франция, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
22 мили
боевик
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью