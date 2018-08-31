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Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании

31 августа
2018 год

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31 августа 2018
Кто бы мог подумать, что «эффект Вайнштейна» затронет и Жерара Депардье. Некая 22-летняя актриса, чье имя не разглашается, обвинила 69-летнего французского актера в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании

На днях в департамент Буш-дю-Рон поступило заявление о нападении. По словам потерпевшей, инцидент произошел в начале августа в парижском доме Депардье. Дело передано в прокуратуру французской столицы.

Юридический представитель актера - Эрве Темиме - прокомментировал ситуацию и заявил, что он уверен в непричастности Депардье к делу.

«Я сожалею о публичном характере процесса, который наносит серьезный ущерб репутации Жерара Депардье, чья невиновность, уверен, будет доказана», - сказал Темиме.
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Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании фотографии
Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании фотографии
Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании фотографии
Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании фотографии
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