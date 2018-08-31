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44-летняя Мария Порошина ждет пятого ребенка

31 августа
2018 год

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31 августа 2018
Актриса Мария Порошина и ее супруг и коллега Илья Древнов воспитывают четырех дочерей: Полину, Серафиму, Аграфену и Глафиру. Хотя старшая – 22-летняя Полина – и родилась в браке Порошиной с Гошей Куценко, Древнов не отказывается от нее. А недавно стало известно, что семью ждет пополнение – Мария снова беременна.

44-летняя Мария Порошина ждет пятого ребенка

Актриса до последнего собирается играть на сцене, и после появления ребенка на свет постарается как можно скорее вернуться к работе. Мария не привыкла сидеть дома – после рождения Глафиры она уже через полтора месяца играла на сцене.

«Рождение ребенка – чудо. В мир приходит новый человек со своим характером, неповторимой личностью, и ты каждый день узнаешь его и к нему пристраиваешься. Девчонки были в восторге, увидев маленькую… На работу я вышла через полтора месяца – надо было отдавать долги по спектаклям, накопившиеся из-за беременности и родов, но на гастролях сцеживалась, наливала молоко в пакетики, замораживала в холодильнике и отправляла Глаше в Москву с проводниками поездов», – делилась Порошина в одном из интервью.

Кстати, имена общим дочерям Илья и Мария выбирали, согласно церковному календарю. Есть вероятность, что и в этот раз супруги поступят так же.

«Если бы профессия отвергла меня окончательно, то возможно, что я стала бы искать себя в Боге. Илюша – мусульманин, но крайне уважительно относится к христианству», - рассказывала актриса.
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Илья ДревновГоша КуценкоПолина КуценкоМария Порошина

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44-летняя Мария Порошина ждет пятого ребенка фотографии
44-летняя Мария Порошина ждет пятого ребенка фотографии
44-летняя Мария Порошина ждет пятого ребенка фотографии
44-летняя Мария Порошина ждет пятого ребенка фотографии
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