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Эмилия Кларк, Том Хиддлстон и Фелисити Джонс показали, как проходят прослушивания в Голливуде

4 августа
2018 год

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4 августа 2018
Голливудские актрисы Эмилия Кларк, Лена Хэди, Фелисити Джонс, Стаси Мартен, Флоренс Пью, Джемма Чэн и Вунми Мосаку поучаствовали в кастинге на «Главную женскую роль» в одноимённом короткометражном фильме.


По сюжету, девушки с разной внешностью, телосложением и темпераментом пытаются получить ведущую роль у «злобных боссов» киноиндустрии - Джеммы Артертон, Кэтрин Тэйт и Энтони Уэлша. Но, как бы они ни старались, заветная партия досталась белому гетеросексуальному мужчине Тому Хиддлстону.

Парадоксальный сюжет короткометражки, снятой Rebel Park Productions совместно с The Fyzz Facility, Hanway Films и Popcorn Group, высмеивает гендерное неравенство в Голливуде, а также сексизм, расизм и бодишейминг. От претенденток на роль требуют немедленно похудеть, накраситься, раздеться и даже стать «белее». Многие из пожеланий и вовсе невыполнимы: быть одновременно худой и с формами, моложе и старше, сексуальной и невинной. Не обошлось и без шутки о том, что темнокожие актрисы могут сниматься только в «Чёрной пантере».

Ролик стал первым в череде видео, призванных пролить свет на образ женщин в медиа и препятствия, с которыми им приходится сталкиваться на работе во всех отраслях.
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Эмилия Кларк, Том Хиддлстон и Фелисити Джонс показали, как проходят прослушивания в Голливуде фотографии
Эмилия Кларк, Том Хиддлстон и Фелисити Джонс показали, как проходят прослушивания в Голливуде фотографии
Эмилия Кларк, Том Хиддлстон и Фелисити Джонс показали, как проходят прослушивания в Голливуде фотографии
Эмилия Кларк, Том Хиддлстон и Фелисити Джонс показали, как проходят прослушивания в Голливуде фотографии
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