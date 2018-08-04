Эмилия Кларк, Том Хиддлстон и Фелисити Джонс показали, как проходят прослушивания в Голливуде

Голливудские актрисы Эмилия Кларк
, Лена Хэди
, Фелисити Джонс
, Стаси Мартен
, Флоренс Пью
, Джемма Чэн
и Вунми Мосаку
поучаствовали в кастинге на «Главную женскую роль» в одноимённом короткометражном фильме.
По сюжету, девушки с разной внешностью, телосложением и темпераментом пытаются получить ведущую роль у «злобных боссов» киноиндустрии - Джеммы Артертон
, Кэтрин Тэйт
и Энтони Уэлша
. Но, как бы они ни старались, заветная партия досталась белому гетеросексуальному мужчине Тому Хиддлстону
.
Парадоксальный сюжет короткометражки, снятой Rebel Park Productions совместно с The Fyzz Facility, Hanway Films и Popcorn Group, высмеивает гендерное неравенство в Голливуде, а также сексизм, расизм и бодишейминг. От претенденток на роль требуют немедленно похудеть, накраситься, раздеться и даже стать «белее». Многие из пожеланий и вовсе невыполнимы: быть одновременно худой и с формами, моложе и старше, сексуальной и невинной. Не обошлось и без шутки о том, что темнокожие актрисы могут сниматься только в «Чёрной пантере»
.
Ролик стал первым в череде видео, призванных пролить свет на образ женщин в медиа и препятствия, с которыми им приходится сталкиваться на работе во всех отраслях.
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