«Я сломала свой организм»: Александра Бортич рассказала о подготовке к роли в «Я худею»

ревью

Ролики фильмов «Алхимик. Эликсир Фауста» Все спецслужбы мира борются за средство, дарующее бессмертие.

История кино Сериал «Sпарта» как дайджест проблем школьной жизни, представленной в мировом кинематографе Сюжет сериала универсален и мог бы происходить в любой стране мира.

Лайфстайл Эмилия Кларк, Том Хиддлстон и Фелисити Джонс показали, как проходят прослушивания в Голливуде Актёры снялись в пародийной короткометражке

Новости кино Джессика Лэнг возвращается в «Американскую историю ужасов» Актриса вновь предстанет в образе Констанс Лэнгдон.

Новости кино Александра Даддарио, Ванесса Кирби и Джоди Комер превратятся в «Хищных птиц» Актрисы претендуют на роли Охотницы и Чёрной Канарейки в кинокомиксе DC.

Ролики фильмов «Тайны города Эн» Мрачные секреты провинциального городка.