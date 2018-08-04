«Я сломала свой организм»: Александра Бортич рассказала о подготовке к роли в «Я худею»

Российская актриса Александра Бортич дала откровенное интервью в эфире youtube-шоу «Нежный редактор», в котором рассказала о том, через что ей пришлось пройти при подготовке к роли в комедии «Я худею».
По словам Саши, чтобы набрать необходимые 20 килограммов для фильма, ей пришлось очень постараться, так как несмотря на то, что она склонна к полноте, стрелка на весах не желала достигать нужно отметки.
«Я поняла, что мой здоровый большой вес – шестьдесят девять килограммов. Это порог, на котором вес просто встал, и, сколько я ни объедалась, он не приходил. Но потом я сломала свой организм и поправилась до семидесяти шести килограммов», - рассказала Бортич.
По сюжету «Я худею» героиня худеет на протяжении фильма, однако Саша признаётся, что достичь идеального веса она пока так и не смогла.
«Я только сейчас подбираюсь к комфортному для себя телу и до сих пор работаю над этим, - поделилась она. - Хочу достичь того дня, когда посмотрю в зеркало и меня все устроит. Потому что у меня такого в жизни не было никогда. Я ни разу не смотрела в зеркало и не наслаждалась».
Тем не менее, проблем со здоровьем из-за больших скачков веса актрисе избежать удалось: «Всё прошло гладко. Хотя через пару лет, может быть, мы узнаем о проблемах, но пока что ничего такого не было».
Также Саша рассказала, как чувствует себя после развода с мужем, рэпером Меззой (Вячеславом Воронцовым): «Я полностью предоставлена сама себе, планирую всё сама и трачу деньги только на себя. Это прекрасно. Мягко говоря, я сильно рада была остаться одна. В первые пару недель слышала, что в моей ситуации быть счастливой – это просто неприлично».
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