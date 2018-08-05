Харрисон Форд продал свою куртку

Знаменитая куртка Хана Соло из пятого эпизода «Звёздных войн»
на днях стала сенсацией аукциона Prop Store. Предмет одежды, в котором когда-то расхаживал сам Харрисон Форд
, был продан за 1 млн фунтов стерлингов ($1,3 млн).
Помимо куртки Соло, фанаты «Звёздных войн» также могут разжиться на аукционе лазерным мечом Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен
) из «Мести ситхов»
всего за 100 тыс фунтов, а также двумя шлемами штурмовиков Империи из «Новой надежды»
и «Последних джедаев»
за 50 тысяч каждый. Для тех, кто любит творчество Форда, также доступен знаменитый хлыст Индианы Джонса
.
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