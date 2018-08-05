Фёдор Бондарчук будет жить рядом с Кремлём

51-летний российский режиссёр Фёдор Бондарчук
купил элитную квартиру в центре Москвы. Недвижимость в Брюсовом переулке площадью более 100 квадратных метров, по оценкам риэлторов, обошлась Бондарчуку в 90 миллионов рублей.
«Квадратный метр в жилье подобного уровня стоит от 400 тысяч рублей до 1 миллиона. Такая квартира, как у Фёдора Бондарчука, стоит примерно 80-90 миллионов рублей в зависимости от состояния
», - пояснили они.
Кроме того, комплектом к квартире идёт круглосуточная охрана и место для бесплатной парковки в закрытом дворе. Ранее в доме, где Бондарчук купил апартаменты, жили Константин Станиславский
, Владимир Немирович-Данченко
, Василий Качалов
, Екатерина Гельцер
, Марис Лиепа
и другие. Сейчас соседом режиссёра является художник Никас Сафронов
.
В новом жилье Фёдора Сергеевича сейчас ведётся ремонт, который планируют закончить к зиме.
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