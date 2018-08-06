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Быть в тренде: Полина Филоненко, Анна Цуканова-Котт и Анна Чапман посмотрели веб-сериалы

6 августа
2018 год

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6 августа 2018
4 августа в Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия первого в России международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. В жюри смотра вошли режиссер Люк Ив, директор фестиваля Webfest Berlin Мередит Беркхолдер, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, телеведущая Татьяна Лазарева, и. о. генерального директора телерадиокомпании «ННТВ» Елена Лебедева и директор по контентной политике и контентному маркетингу в Viasat World Софья Квашилава.

Первыми гостями фестиваля стали российские кинематографисты: актрисы Полина Филоненко, Анна Цуканова-Котт, Анфиса Черных, Агния Кузнецова, Маруся Зыкова, Дарья Повереннова, Анна Чапман, актёр Евгений Морозов, режиссеры Александр Котт и Арсений Гончуков, Сергей Рост и другие. С большого экрана их приветствовал Андрей Кончаловский, специально записавший видеообращение: «Такие фестивали могут выявить новый язык, потому что он не может развиваться в коммерческом кино, новый язык будет развиваться за счет молодых людей, которые готовы сами заплатить, чтобы снять картину. Мне кажется, что зритель сегодня не обязательно должен ходить в кино, он может получить настоящее произведение искусства, сидя дома с хорошей книжкой».

Анна Чапман
Арсений Гончуков
Александр Котт и Анна Цуканова-Котт
Полина Филоненко
Анфиса Черных
Евгений Морозов и Маруся Зыкова
Дарья Повереннова и Андрей Шаронов
Агния Кузнецова
Сергей Рост
Андрей Кончаловский
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Маруся ЗыковаАндрей КончаловскийАлександр КоттАгния КузнецоваТатьяна ЛазареваЕвгений МорозовДарья ПоверенноваСергей РостПолина ФилоненкоАнна Цуканова-КоттАнфиса ЧерныхМихаил Чурбанов

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