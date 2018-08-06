Быть в тренде: Полина Филоненко, Анна Цуканова-Котт и Анна Чапман посмотрели веб-сериалы

4 августа
в Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия первого в России международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
. В жюри смотра вошли режиссер Люк Ив
, директор фестиваля Webfest Berlin Мередит Беркхолдер
, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов
, телеведущая Татьяна Лазарева
, и. о. генерального директора телерадиокомпании «ННТВ» Елена Лебедева
и директор по контентной политике и контентному маркетингу в Viasat World Софья Квашилава
.
Первыми гостями фестиваля стали российские кинематографисты: актрисы Полина Филоненко
, Анна Цуканова-Котт
, Анфиса Черных
, Агния Кузнецова
, Маруся Зыкова
, Дарья Повереннова
, Анна Чапман
, актёр Евгений Морозов
, режиссеры Александр Котт
и Арсений Гончуков
, Сергей Рост
и другие. С большого экрана их приветствовал Андрей Кончаловский
, специально записавший видеообращение: «Такие фестивали могут выявить новый язык, потому что он не может развиваться в коммерческом кино, новый язык будет развиваться за счет молодых людей, которые готовы сами заплатить, чтобы снять картину. Мне кажется, что зритель сегодня не обязательно должен ходить в кино, он может получить настоящее произведение искусства, сидя дома с хорошей книжкой
».
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