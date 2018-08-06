Стивен Сигал будет работать бесплатно

Американский актёр и гражданин РФ с 2016 года Стивен Сигал
назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. При этом за свою работу он не будет получать денежного вознаграждения.
Актёр будет курировать проекты в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта. В МИД отметили опыт и авторитет Сигала, который тот будет использовать для продвижения российско-американских общественных и культурно-гуманитарных связей и создания позитивной атмосферы при двустороннем сотрудничестве.
«Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее»
, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран
».
Помимо российского гражданства Стивен Сигал также имеет сербский и американский паспорта.
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