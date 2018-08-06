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«Артистам не всегда просто жить вместе»: Антонио Бандерас о бывших жёнах и новой любви

6 августа
2018 год

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6 августа 2018
В июле Антонио Бандерас отметил день рождения своего парфюмерного бренда вечеринкой на своей испанской вилле. В связи с этим событием голливудский режиссёр дал интервью изданию HELLO, рассказав не только о духах, но и о личной жизни.

«Артистам не всегда просто жить вместе»: Антонио Бандерас о бывших жёнах и новой любви

Бандерас поведал, что его нынешняя девушка, инвестиционный банкир Николь Кимпел, подарила ему всё, что нужно для счастья - сдержанность и постоянство.

«Я был женат на двух актрисах. Все, конечно, было прекрасно, только артисты - люди нервные, им не всегда просто жить вместе, - признался актёр, - Во всяком случае, с моей первой женой, Аной Лезой, я полностью потерял контакт и уже лет 25 ее не видел. С Николь все иначе - она сдержанная, не любит повышенного внимания. Она привнесла в мою жизнь стабильность. Именно такой человек, на мой взгляд, нужен актеру».

Однако, несмотря на гармонию отношений, Антонио не спешит связывать себя узами брака третий раз (второй женой Бандераса была Мелани Гриффит): «Думаю, свадьбы не будет. Свадьба - дорогое удовольствие: ты платишь, чтобы вступить в брак, а чтобы выйти из него, платишь еще больше. Я уже чувствую себя женатым мужчиной, и мне нравится, что Николь не актриса».

Кроме того, актёр рассказал, что теперь придерживается здорового образа жизни, потому что на съёмках сериала «Гений», где он играл Пабло Пикассо, у него случился сердечный приступ.

«Свою последнюю сигарету я действительно выкурил, когда играл Пикассо, - этого требовала роль, - поделился Антонио. - Потом попросил продюсеров смастерить сигареты из лепестков роз. Дело в том, что в то время у меня случился сердечный приступ, после чего я бросил курить. Алкоголем никогда не злоупотреблял, а теперь совсем от него отказался. Я занимаюсь йогой, бегаю по утрам - сегодня, например, пробежал пять километров за 29 минут. Чувствую себя прекрасно, во мне полно энергии. Хочу, чтобы смерть застала меня за работой».
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«Артистам не всегда просто жить вместе»: Антонио Бандерас о бывших жёнах и новой любви фотографии
«Артистам не всегда просто жить вместе»: Антонио Бандерас о бывших жёнах и новой любви фотографии
«Артистам не всегда просто жить вместе»: Антонио Бандерас о бывших жёнах и новой любви фотографии
«Артистам не всегда просто жить вместе»: Антонио Бандерас о бывших жёнах и новой любви фотографии
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