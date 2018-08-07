Иван Бортник попал в больницу с внутренним кровотечением

Вечером 6 августа Народный артист России Иван Бортник
был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на инфаркт, сообщает Telegram-канал 112.
В больнице актёра обследовали, и диагноз не подтвердился: врачи обнаружили перелом шейки бедра и желудочное кровотечение. Каким образом Бортник получил эти травмы, пока не сообщается. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сейчас Ивану Бортнику 79 лет. С 1967 года он служит в театре на Таганке, а широкому зрителю известен по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя»
, «Мама, не горюй!»
, «Сонька Золотая Ручка»
, «Родня»
и других.
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