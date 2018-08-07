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Иван Бортник попал в больницу с внутренним кровотечением

7 августа
2018 год

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7 августа 2018
Вечером 6 августа Народный артист России Иван Бортник был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на инфаркт, сообщает Telegram-канал 112.

Иван Бортник попал в больницу с внутренним кровотечением

В больнице актёра обследовали, и диагноз не подтвердился: врачи обнаружили перелом шейки бедра и желудочное кровотечение. Каким образом Бортник получил эти травмы, пока не сообщается. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас Ивану Бортнику 79 лет. С 1967 года он служит в театре на Таганке, а широкому зрителю известен по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Мама, не горюй!», «Сонька Золотая Ручка», «Родня» и других.
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Мама, не горюй!Место встречи изменить нельзяРодняСонька Золотая Ручка

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Иван Бортник попал в больницу с внутренним кровотечением фотографии
Иван Бортник попал в больницу с внутренним кровотечением фотографии
Иван Бортник попал в больницу с внутренним кровотечением фотографии
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