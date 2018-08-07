«Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть»: Бейонсе рассказала о жизни после рождения детей

Американская певица и счастливая мать троих детей Бейонсе
снялась для американского Vogue. Примечательно, что автором снимков стал 23-летний Тайлер Митчелл - первый темнокожий фотограф обложки за 126-летнюю историю издания.
Помимо участия в фотосессии, Бейонсе дала журналу интервью, в котором рассказала о том, что ей пришлось пережить после рождения близнецов Сэра и Руми в июне 2017 года.
«К девятому месяцу беременности я весила почти 100 килограммов
, - призналась певица, - До сих пор мне не удалось вернуть свои руки, плечи и бедра к былым формам. У меня есть небольшой живот, оставшийся после родов, но я не спешу избавляться от него. Да, у меня есть жировые складки. И мне кажется это нормальным. Лишь спустя полгода после родов я начала работать над собой — готовиться к Coachella. Временно стала веганкой, отказалась от кофе, алкоголя и фруктовых напитков. Я была терпелива, наслаждалась своими более округлыми формами. Думаю, женщинам и мужчинам важно научиться видеть и ценить свою естественную красоту
».
Бейонсе отметила, что ей довольно комфортно в своём нынешнем положении, и она рада возможности наслаждаться каждой секундой: «Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть. Я продолжу изучать себя сантиметр за сантиметром: хочу больше узнать о себе, чтобы жить полной жизнью. Я долго и упорно работала, чтобы достигнуть той вершины, когда я сама смогу выбирать то место, где хочу находиться, и окружать себя теми людьми и вещами, которые вдохновляли бы меня
».
Поделилась певица и тем, как сложно было достичь нынешнего карьерного уровня и гармонии с собой: «Жизнь — это путешествие. Я прошла через ад — туда и обратно. И я благодарна за каждый шрам. Я пережила измены и распри в самых разных формах. У меня были разочарования и в деловых отношениях, и в личных. Каждый раз я испытывала чувство опустошения и унижения. Но я научилась быть выше этого, научилась расти, идти дальше. Вспоминая себя 20-летнюю, я вижу, что эта молодая женщина стала намного уверенней в себе. Я чувствую себя красивее, сексуальнее и интереснее. И, конечно, сильнее!
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В перерывах между музыкальными турами Бейонсе
играет в кино. Среди её актёрских работ фильмы «Одержимость»
, «Девушки мечты»
, «Остин Пауэрс: Голдмембер»
и другие.
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