Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть»: Бейонсе рассказала о жизни после рождения детей

7 августа
2018 год

Лайфстайл >>
7 августа 2018
Американская певица и счастливая мать троих детей Бейонсе снялась для американского Vogue. Примечательно, что автором снимков стал 23-летний Тайлер Митчелл - первый темнокожий фотограф обложки за 126-летнюю историю издания.

«Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть»: Бейонсе рассказала о жизни после рождения детей

Помимо участия в фотосессии, Бейонсе дала журналу интервью, в котором рассказала о том, что ей пришлось пережить после рождения близнецов Сэра и Руми в июне 2017 года.

«К девятому месяцу беременности я весила почти 100 килограммов, - призналась певица, - До сих пор мне не удалось вернуть свои руки, плечи и бедра к былым формам. У меня есть небольшой живот, оставшийся после родов, но я не спешу избавляться от него. Да, у меня есть жировые складки. И мне кажется это нормальным. Лишь спустя полгода после родов я начала работать над собой — готовиться к Coachella. Временно стала веганкой, отказалась от кофе, алкоголя и фруктовых напитков. Я была терпелива, наслаждалась своими более округлыми формами. Думаю, женщинам и мужчинам важно научиться видеть и ценить свою естественную красоту».

Бейонсе отметила, что ей довольно комфортно в своём нынешнем положении, и она рада возможности наслаждаться каждой секундой: «Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть. Я продолжу изучать себя сантиметр за сантиметром: хочу больше узнать о себе, чтобы жить полной жизнью. Я долго и упорно работала, чтобы достигнуть той вершины, когда я сама смогу выбирать то место, где хочу находиться, и окружать себя теми людьми и вещами, которые вдохновляли бы меня».

«Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть»: Бейонсе рассказала о жизни после рождения детей

Поделилась певица и тем, как сложно было достичь нынешнего карьерного уровня и гармонии с собой: «Жизнь — это путешествие. Я прошла через ад — туда и обратно. И я благодарна за каждый шрам. Я пережила измены и распри в самых разных формах. У меня были разочарования и в деловых отношениях, и в личных. Каждый раз я испытывала чувство опустошения и унижения. Но я научилась быть выше этого, научилась расти, идти дальше. Вспоминая себя 20-летнюю, я вижу, что эта молодая женщина стала намного уверенней в себе. Я чувствую себя красивее, сексуальнее и интереснее. И, конечно, сильнее!»

В перерывах между музыкальными турами Бейонсе играет в кино. Среди её актёрских работ фильмы «Одержимость», «Девушки мечты», «Остин Пауэрс: Голдмембер» и другие.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
детиздоровьеоткровение
персоны
Бейонс Ноулз

фотографии >>
«Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть»: Бейонсе рассказала о жизни после рождения детей фотографии
«Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть»: Бейонсе рассказала о жизни после рождения детей фотографии
«Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть»: Бейонсе рассказала о жизни после рождения детей фотографии
«Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть»: Бейонсе рассказала о жизни после рождения детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Аркадий Шер
7 августа скончался художник-мультипликатор Аркадий Шер.
Игорь Славинский
7 августа ушёл из жизни актёр Игорь Славинский.
Анна Соколова
4 августа ушла из жизни актриса Анна Соколова.
Александр Кулинкович
4 августа ушёл из жизни музыкант Александр Кулинкович.
Виктор Черненко
3 августа ушёл из жизни актёр Виктор Черненко.

День рождения >>

Альгис Арлаускас
Дмитрий Белоцерковский
Михаил Горшенёв
Дмитрий Золотухин
Виктор Манаев
Виктор Михайлов
Валерий Прохоров
София Ротару
Геннадий Смирнов
Евгений Смирнов-Иваницкий
Тобин Белл
Дэвид Духовны
Вера Ольц
Гарольд Перрино
Шарлиз Терон
Джулиан Уэдэм
Эдвард Хардвик
все родившиеся 7 августа >>

Афиша кино >>

Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Маленький большой герой
детский фильм, приключения
Гонконг, Китай, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
По ту сторону океана
приключения, фэнтези
Китай, 2016
Шпион, который меня кинул
боевик, комедия
США, 2018
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью