Алеса Качер вышла замуж

В конце июля уроженка Белоруссии Алеса Качер, известная по роли в сериале «Кармелита», вышла замуж за актёра Вахтанга Беридзе, передаёт StarHit. Свадьбу молодые отпраздновали на родине артистки, в Минске.
«Я перфекционист, мне было важно самой все контролировать, - рассказала Алеса, - Но перед свадьбой заболела, приходилось многое делать и решать удаленно, например, с кондитером так ни разу не увиделась. За две недели устроила девичник, пригласила всех на прогулку по Москве-реке, а потом пошли в театр. Подруги удивлялись, мол, где традиционный стриптиз? Мы смотрели постановку Ladies’ Night, а там есть как раз момент со стриптизерами. Меня вызвали на сцену, зал аплодировал. В Минск я приехала уже за неделю до свадьбы, где вносила последние штрихи».
Первым танцем новобрачных стал традиционный грузинский «Картули». По признанию невесты, ей было нелегко разучивать движения, но ради жениха она готова была пойти на что угодно.
«Мне нравится, что у грузин принято почитать женщин - маму, супругу, дочь, - пояснила актриса, - Мои родители видели, что Вахтанг меня буквально носит на руках. Мама мужа называет меня доченькой и теперь ждет внуков. Я стараюсь учить грузинские слова, муж – белорусские».
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