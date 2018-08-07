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Сами Насери избили в московском баре

7 августа
2018 год

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7 августа 2018
Французский актёр Сами Насери попал в переделку в Москве. В ночь на пятое августа исполнитель главной роли во франшизе «Такси» вместе со своим братом, актёром Биби Насери, отдыхал в караоке-баре Voice. У артистов случился конфликт с одним из посетителей, и тот ударил Сами по лицу.

Сами Насери избили в московском баре

После инцидента Насери обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент полиция занимается расследованием произошедшего.

Издание Metro пообщалось с очевидицей случившегося, которая заявила, что конфликт затеяли русские парни.

«Мы с подругой обожаем Насери, фанатеем от фильма «Такси», - рассказала девушка, - И когда мы увидели его в баре - первым делом сфотографировались и время от времени посматривали на актёра со своего столика. Спустя пару часов актёр стал вести себя шумно, начал петь песни. И это не понравилось двум парням, которые сидели за столом рядом. Разговаривали эти парни по-русски. Один из них подошёл к Насери и что-то ему высказал. Видимо, ответ его не устроил, он полез на Насери, началась драка два на два. Продолжалась она минут 5 от силы, пока всех не разняли администраторы заведения. Мы были напуганы и быстро ушли».
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Сами Насери избили в московском баре фотографии
Сами Насери избили в московском баре фотографии
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