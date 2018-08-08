Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Меган Маркл отказалась приехать на премию «Эмми»

8 августа
2018 год

Лайфстайл >>
8 августа 2018
Бывшая американская актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась посетить 70-ую церемонию награждения телевизионной премии «Эмми», которая пройдёт 17 сентября 2018 года в Лос-Анджелесе.

Меган Маркл отказалась приехать на премию «Эмми»

Организаторы премии предложили Маркл выступить на церемонии в качестве специальной гостьи, чтобы таким образом она простилась с командой сериала «Форс-Мажоры», в котором играла 7 лет: «Мы ожидали, что она использует эту возможность, чтобы попрощаться со своими поклонниками и коллегами по сериалу. Меган могла бы подняться на сцену за специальной наградой в ее честь».

Однако, по информации издания The Sun, телеканал NBC, транслирующий шоу, отклонил приглашение от лица Меган.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Меган Маркл и принц Гарри объявили дату свадьбы
Поиск по меткам
тв
персоны
Меган Маркл
фильмы
Форс-мажоры

фотографии >>
Меган Маркл отказалась приехать на премию «Эмми» фотографии
Меган Маркл отказалась приехать на премию «Эмми» фотографии
Меган Маркл отказалась приехать на премию «Эмми» фотографии
Меган Маркл отказалась приехать на премию «Эмми» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Аркадий Шер
7 августа скончался художник-мультипликатор Аркадий Шер.
Игорь Славинский
7 августа ушёл из жизни актёр Игорь Славинский.
Анна Соколова
4 августа ушла из жизни актриса Анна Соколова.
Александр Кулинкович
4 августа ушёл из жизни музыкант Александр Кулинкович.
Виктор Черненко
3 августа ушёл из жизни актёр Виктор Черненко.

День рождения >>

Виктор Авилов
Димаш Ахимов
Расим Балаев
Паул Буткевич
Никита Высоцкий
Юрий Каморный
Майя Менглет
Нина Меньшикова
Станислав Садальский
Серена Вергано
Кит Каррадайн
Рори Кэлхоун
Ханна Микуць
Сильвия Сидни
Конни Стивенс
Дастин Хоффман
все родившиеся 8 августа >>

Афиша кино >>

Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Маленький большой герой
детский фильм, приключения
Гонконг, Китай, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
По ту сторону океана
приключения, фэнтези
Китай, 2016
Шпион, который меня кинул
боевик, комедия
США, 2018
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью