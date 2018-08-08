Меган Маркл отказалась приехать на премию «Эмми»

Бывшая американская актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл
отказалась посетить 70-ую церемонию награждения телевизионной премии «Эмми», которая пройдёт 17 сентября 2018 года в Лос-Анджелесе.
Организаторы премии предложили Маркл выступить на церемонии в качестве специальной гостьи, чтобы таким образом она простилась с командой сериала «Форс-Мажоры»
, в котором играла 7 лет: «Мы ожидали, что она использует эту возможность, чтобы попрощаться со своими поклонниками и коллегами по сериалу. Меган могла бы подняться на сцену за специальной наградой в ее честь
».
Однако, по информации издания The Sun, телеканал NBC, транслирующий шоу, отклонил приглашение от лица Меган.
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