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Дженнифер Гарнер заблудилась в море

8 августа
2018 год

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8 августа 2018
Голливудская актриса Дженнифер Гарнер отправилась с детьми Вайолет, Серафиной и Сэмом на каникулы в Швецию. Там она решила покататься со старшей дочерью на каяке - традиционной лодке народов Арктики и обратилась за помощью в специализированное агентство.

Дженнифер Гарнер заблудилась в море

Сотрудники агентства разработали для актрисы живописный маршрут. Гарнер всё детство занималась балетом, а сейчас часто посещает спортзал, поэтому находится в отличной физической форме, и путешествие на каяке не должно было стать для неё проблемой. Однако несмотря на это во время плавания актриса заблудилась.

К счастью, Дженнифер вовремя спохватилась, что лодка вышла за пределы зоны для плавания. Кроме того, каяк оказался на пути большого транспортного корабля, шедшего прямо на него. Осознав это, Гарнер тут же отгребла в сторону и связалась с агентством, откуда прислали спасателя.

«Я умудрилась заблудиться в море. Но Маттиас нас спас! Огромное ему спасибо!», - позже прокомментировала случившееся актриса.

Дженнифер Гарнер известна по ролям в фильмах «Перл Харбор», «Электра», «Из 13 в 30», «Далласский клуб покупателей» и других.
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Дженнифер Гарнер заблудилась в море фотографии
Дженнифер Гарнер заблудилась в море фотографии
Дженнифер Гарнер заблудилась в море фотографии
Дженнифер Гарнер заблудилась в море фотографии
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