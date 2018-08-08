Дженнифер Гарнер заблудилась в море

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер
отправилась с детьми Вайолет, Серафиной и Сэмом на каникулы в Швецию. Там она решила покататься со старшей дочерью на каяке - традиционной лодке народов Арктики и обратилась за помощью в специализированное агентство.
Сотрудники агентства разработали для актрисы живописный маршрут. Гарнер всё детство занималась балетом, а сейчас часто посещает спортзал, поэтому находится в отличной физической форме, и путешествие на каяке не должно было стать для неё проблемой. Однако несмотря на это во время плавания актриса заблудилась.
К счастью, Дженнифер вовремя спохватилась, что лодка вышла за пределы зоны для плавания. Кроме того, каяк оказался на пути большого транспортного корабля, шедшего прямо на него. Осознав это, Гарнер тут же отгребла в сторону и связалась с агентством, откуда прислали спасателя.
«Я умудрилась заблудиться в море. Но Маттиас нас спас! Огромное ему спасибо!
», - позже прокомментировала случившееся актриса.
Дженнифер Гарнер известна по ролям в фильмах «Перл Харбор»
, «Электра»
, «Из 13 в 30»
, «Далласский клуб покупателей»
и других.
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