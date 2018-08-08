«Мне в этом мире просто не осталось места»: Итан Хоук о кризисе в профессии и в личной жизни

Голливудский актёр Итан Хоук
снялся для августовского номера американского GQ и дал журналу интервью, в котором рассказал, как повлиял на его творчество развод с Умой Турман
в 2005 году.
«Номинация на «Оскар» за фильм «Тренировочный день» могла стать началом нового витка в моей карьере, но через несколько лет после этого я развелся [с Умой], и вся моя жизнь из-за этого разрыва пошла под откос
, - вспоминает актёр, - Когда ты в депрессии, то все кажется тебе искусственным и ненастоящим. Жизнь знаменитостей казалась мне подделкой
».
Десятилетием ранее Итану тоже пришлось непросто. Несмотря на успех его ранних фильмов, например, «Общества мёртвых поэтов»
и «Гаттаки»
, актёра совсем не хотели брать на работу.
«Я был в удивительном положении: мне было 30 лет, и меня полностью забыли после былых успехов
, - говорит Хоук. - Все мои друзья ходили на прослушивания в «Спасти рядового Райана», а я даже не мог попасть на кастинг, потому что все говорили «мы знаем его, но не хотим». Люди на прослушиваниях даже читали сцены из моего старого фильма «Ясная полночь», но сам Стивен Спилберг видеть меня там не желал. Все эти ребята - все эти Бены Аффлеки и Мэтты Дэймоны - выпускались из театральных школ и начинали находить свой голос. А мне, чьё лицо раньше было на всех плакатах, в этом мире просто не осталось места
».
У актёра двое детей от брака с Умой Турман - Майя и Левон, а также две дочери от брака с Райан Шохьюз - Клементина и Индиана. По словам Хоука, ему часто приходится идти на компромисс со своей совестью, чтобы обеспечивать своих наследников.
«Да, мои лучшие фильмы - «Отрочество», «Общество мертвых поэтов» и другие - отнюдь не были самыми окупаемыми
, - признаётся Итан. - Но мне 47 лет. Я плачу алименты и оплачиваю медицинскую страховку детей при помощи актерства. Поэтому я становлюсь профессионалом и выбираю разные проекты: коммерческие и нет.... Я стараюсь следовать завету режиссера Джона Кассаветиса: ты можешь продавать свой талант и труд, пока ты понимаешь, зачем ты это делаешь. То есть Джон делал какое-то ужасное телешоу, а потом на выручку снимал шедевр «Женщина под влиянием». Если ты знаешь, зачем ты это делаешь, твоя совесть чиста. Проблемы начинаются, когда ты растрачиваешь свой талант попусту
».
Кстати, Майя Хоук
- начинающая актриса. Она уже снялась в сериалах «Очень странные дела»
и «Маленькие женщины»
.
«Она не жертва системы и не нежная фиалка
, - говорит Итан о своей дочери, - Она энергичная молодая девушка, которая сама пробивает себе дорогу наверх... Моя дочь смотрит на актерство как на благородную профессию. И я теперь стараюсь смотреть на это так же, поступать по совести, не врать - так, как я и учил ее жить сам
».
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