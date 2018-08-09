Мужа Николь Кидман перепутали с бездомным

Как известно, в повседневной жизни знаменитости предпочитают одеваться как можно более неприметно, либо вообще не следят за своим внешним видом. На днях из-за любви к простым джинсам и футболкам мужа голливудской актрисы Николь Кидман
, певца Кита Урбана
, приняли за бродягу.
Комичная история случилась в магазине на заправке Wawa в городе Медфорд. Урбан хотел купить продуктов, однако уже расплачиваясь, обнаружил, что ему не хватает денег. Внимательная женщина по имени Рут Рид, стоявшая за певцом в очереди, заметила это и предложила «бродяге» материальную помощь. Когда Кит повернулся к своей спасительнице, чтобы поблагодарить, она осознала, что этот «бездомный» очень похож на Кита Урбана.
«Вы не представляете, какой идиоткой я себя почувствовала, когда телохранитель Кита сказал мне, что это тот самый Кит!
», - смеётся Рут.
В благодарность за помощь Кит Урбан сфотографировался с добродушной женщиной.
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