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Мужа Николь Кидман перепутали с бездомным

9 августа
2018 год

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9 августа 2018
Как известно, в повседневной жизни знаменитости предпочитают одеваться как можно более неприметно, либо вообще не следят за своим внешним видом. На днях из-за любви к простым джинсам и футболкам мужа голливудской актрисы Николь Кидман, певца Кита Урбана, приняли за бродягу.

Мужа Николь Кидман перепутали с бездомным

Комичная история случилась в магазине на заправке Wawa в городе Медфорд. Урбан хотел купить продуктов, однако уже расплачиваясь, обнаружил, что ему не хватает денег. Внимательная женщина по имени Рут Рид, стоявшая за певцом в очереди, заметила это и предложила «бродяге» материальную помощь. Когда Кит повернулся к своей спасительнице, чтобы поблагодарить, она осознала, что этот «бездомный» очень похож на Кита Урбана.

«Вы не представляете, какой идиоткой я себя почувствовала, когда телохранитель Кита сказал мне, что это тот самый Кит!», - смеётся Рут.

В благодарность за помощь Кит Урбан сфотографировался с добродушной женщиной.
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Мужа Николь Кидман перепутали с бездомным фотографии
Мужа Николь Кидман перепутали с бездомным фотографии
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