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Мария Симдянкина впала в кому

9 августа
2018 год

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9 августа 2018
32-летняя российская актриса Мария Симдянкина, известная по ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Кулагин и партнёры» и других, впала в кому. Об этом рассказала её подруга Елена Ксенофонтова.

Мария Симдянкина впала в кому

По её словам, актриса уже несколько лет борется с тяжёлой болезнью, и недавно ей была проведена операция, в результате которой у Марии отказали сердце, почки и лёгкие.

«Маша зубами вырывает жизнь из лап смерти. Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие. Всё это составляло её жизнь на протяжении последних двух лет. Я не хочу называть диагнозы, они тяжелейшие. Будучи свителем этой борьбы, я теперь с уверенностью могу сказать, что ад на земле существует», - написала Ксенофонтова в своём Instagram.

Кроме того, Елена сообщила, что накануне вечером врачи собирались отключить Симдянкину от аппаратов жизнеобеспечения, потому что организм девушки не реагировал на медицинские процедуры. Однако уже утром ситуация улучшилась.

«В три ночи произошёл резкий скачок давления, - сообщила Елена, - Наконец, заработало сердце. Врачи были в шоке. Потом поставили капельницу. В 7:30 начались ужасные судороги, которые еле погасили. Она сама задышала. Искусственную вентиляцию лёгких отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться».
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Мария Симдянкина впала в кому фотографии
Мария Симдянкина впала в кому фотографии
Мария Симдянкина впала в кому фотографии
Мария Симдянкина впала в кому фотографии
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