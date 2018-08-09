Линдси Лохан рассказала об отношении к харассменту

Голливудская актриса Линдси Лохан
дала интервью британской газете The Times, в котором поделилась своим отношением к женщинам, заявившим о случаях сексуальных домогательств.
«Я не могу говорить о том, чего я не пережила сама, не так ли?
- заявила Лохан. - Я очень поддерживаю женщин. У каждого из нас свой личный опыт. Когда люди страдают от харассмента или преследований, они должны немедленно об этом говорить, в тот же самый момент. Заявив в полицию сразу же, ты сообщаешь всем, что это случилось на самом деле»
.
Тем не менее, актриса выразила недовольство теми, кто стремится заработать на сообщениях о харассменте многолетней давности или привлекает к себе внимание через медиа и социальные сети.
«Я возненавижу себя за эти слова, но я думаю, что женщины, которые выступают против подобных вещей, выглядят слабыми, хотя на самом деле они очень сильны
, - сказала Линдси, - Множество заявивших о преступлении девушек сделали это только ради внимания. И это отвлекает от самого факта произошедшего. Я, например, дралась со своим бывшим на пляже. Что я после этого сделала? Ничего. Я просто купила этот пляж. Успех - лучшая месть, верно?
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Линдси Лохан - одна из немногих американских актрис, выразивших поддержку Харви Вайнштейну
после многочисленных обвинений, поступивших от женщин в его адрес.
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