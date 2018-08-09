Ангелина Вовк попала в аварию

Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк
7 августа попала в ДТП на севере столицы. Об этом телеведущая сообщила в своём Instagram. Несмотря на то, что в аварии никто не пострадал, для Вовк это событие даром не прошло, ведь именно её признали виновницей произошедшего. Однако Ангелина Михайловна считает такое решение полиции несправедливым.
«В этом ДТП никто не пострадал, повреждения у машин незначительные
, - рассказала Вовк. - Но меня возмущает ситуация, когда солгавший нарушитель признан невиновным. Представитель ГИБДД сразу отстаивал права нарушителя. Я изучила схему движения и поняла, что они оба врут! К сожалению, у меня нет в машине видеорегистратора, поэтому никто мне не верит
».
Телеведущая надеется, что ей удастся доказать свою невиновность. В момент ДТП в машине вместе с ней была подруга, которая может дать показания правоохранительным органам.
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