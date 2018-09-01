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Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премьере его дебютного фильма

Так воровал Серебренников или нет?

Как Серебренников потратил 218 миллионов: журналисты провели независимое расследование

Режиссер руководил одной из трех творческих лабораторий театра с 2002 года.

Дмитрий Крымов заявил об уходе из «Школы драматического искусства»

Новый «Хищник», «Проклятие монахини» и ещё 16 фильмов сентября

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20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

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