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Как Серебренников потратил 218 миллионов: журналисты провели независимое расследование

1 сентября
2018 год

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1 сентября 2018
29 августа в сети был опубликован документальный фильм журналистов Романа Супера и Екатерины Гордеевой, посвященный тому, «Как Серебренников потратил 218 миллионов».

Как Серебренников потратил 218 миллионов: журналисты провели независимое расследование

Авторы фильма попытались провести собственное расследование и разобраться в том, «почему овации зрителей и комплименты Минкульта обернулись арестами».

«Лучший способ ответить всем на размышления о воровстве — не заламывать руки и не оправдываться за друга в кухонных спорах, а собрать вместе все суды, на которые мы ходили; изучить все документы, которые имеют хоть малейшее отношение к проекту «Платформа»; поговорить со всеми ключевыми участниками этого процесса; взглянуть на финансовую отчётность «Седьмой студии» перед Минкультом; детально исследовать сметы спектаклей и сравнить с тем, что реально появлялось на сцене, и сделать из всего этого фильм, который ответит всем нам на вопрос: так воровал Серебренников или нет?» - написал на своей странице в Фейсбуке Роман Супер.

Авторам также удалось побеседовать с коллегами режиссера: Аллой Демидовой, Александром Калягиным, актерами Гоголь-центра, Евгением Мироновым, писателем Захаром Прилепиным.

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Как Серебренников потратил 218 миллионов: журналисты провели независимое расследование фотографии
Как Серебренников потратил 218 миллионов: журналисты провели независимое расследование фотографии
Как Серебренников потратил 218 миллионов: журналисты провели независимое расследование фотографии
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