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Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премьере его дебютного фильма

1 сентября
2018 год

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1 сентября 2018
29 августа на острове Лидо стартовал юбилейный 75-й Венецианский кинофестиваль, в рамках которого 31 августа состоялась премьера режиссерского дебюта Брэдли Купера «Звезда родилась» - одноименного ремейка фильма 1937 года.

Брэдли Купер и Леди Гага

Главную роль в фильме Купера исполнила экстравагантная певица Леди Гага. Она же составила новоиспеченному режиссеру компанию на красной дорожке.

Леди Гага

Также поддержать Купера в день премьеры пришла его супруга Ирина Шейк в сусально-вагинальном платье от Versace.

Ирина Шейк

Среди первых зрителей фильма были замечены Кейт Бланшетт, Клеманс Поэзи и Спайк Ли в костюме памяти Майкла Джексона.

Кейт Бланшетт

Клеманс Поэзи

Спайк Ли

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