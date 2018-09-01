Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премьере его дебютного фильма

29 августа на острове Лидо стартовал юбилейный 75-й Венецианский кинофестиваль, в рамках которого 31 августа состоялась премьера режиссерского дебюта Брэдли Купера «Звезда родилась»
- одноименного ремейка фильма 1937 года
.
Главную роль в фильме Купера исполнила экстравагантная певица Леди Гага
. Она же составила новоиспеченному режиссеру компанию на красной дорожке.
Также поддержать Купера в день премьеры пришла его супруга Ирина Шейк
в
сусально-вагинальном
платье от Versace.
Среди первых зрителей фильма были замечены Кейт Бланшетт
, Клеманс Поэзи
и Спайк Ли
в костюме памяти Майкла Джексона
.
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