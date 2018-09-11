Татьяна Доронина рассказала о последствиях романа с Радзинским

12 сентября Татьяне Дорониной
исполнится 85 лет. Накануне юбилея вышел специальный выпуск передачи «Однажды», в котором Татьяна рассказала о том, как устроилась в БДТ, и о причинах, побудивших ее покинуть театр и уехать в Москву.
Предложение работать в в Большом драматическом театре, поступившее от режиссера Георгия Александровна Товстоногова
, застало Татьяну врасплох. Режиссер позвонил в общежитие, в котором Татьяна жила на тот момент, и спросил, когда она сможет приступить к работе.
«Ну, дипломат я великий, конечно, чем славлюсь до сих пор. Я сразу заорала: «Я сейчас могу! Я сразу могу, я сейчас прибегу. Уже, буду»
, - вспоминает Татьяна.
Театр стал для Дорониной вторым домом, именно там она приобрела популярность. Но после встречи с Эдвардом Радзинским
, в которого она молниеносно влюбилась, Татьяна приняла решение бросить театр, переехать в Москву, где она устроилась во МХАТ и начала сниматься в кино.
Товстоногов пытался ее вернуть, приезжал к ней в Москву с уговорами, но Татьяна отказалась: «Я пришла на эту встречу. И мне было очень неудобно, потому что знала, что вернуться я не могу. Так сложилась моя судьба. Трагедия героини в этой ситуации – когда так много женихов. Я уже потом поняла, думаю: «Боже мой! Мне надо было наплевать на все! И понять, что же ему стоило (при его гордыне) просить меня вернуться! И что же с ним было, когда я сказала, что это невозможно, и с чем же он приехал, и что же с ним творилось?!»
«Мне уже много лет, и я отлично знаю, что тот период великого счастья, которое было подлинной жизнью, которой она должна быть. И надо это, это ценить, а не заниматься дамскими делами»
, – резюмировала Доронина.
С Эдвардом Радзинским Татьяна прожила всего пять лет, замужем была пять раз, детей у актрисы нет.
обсуждение >>