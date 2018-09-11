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Татьяна Доронина рассказала о последствиях романа с Радзинским

11 сентября
2018 год

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11 сентября 2018
12 сентября Татьяне Дорониной исполнится 85 лет. Накануне юбилея вышел специальный выпуск передачи «Однажды», в котором Татьяна рассказала о том, как устроилась в БДТ, и о причинах, побудивших ее покинуть театр и уехать в Москву.

Татьяна Доронина рассказала о последствиях романа с Радзинским

Предложение работать в в Большом драматическом театре, поступившее от режиссера Георгия Александровна Товстоногова, застало Татьяну врасплох. Режиссер позвонил в общежитие, в котором Татьяна жила на тот момент, и спросил, когда она сможет приступить к работе.

«Ну, дипломат я великий, конечно, чем славлюсь до сих пор. Я сразу заорала: «Я сейчас могу! Я сразу могу, я сейчас прибегу. Уже, буду», - вспоминает Татьяна.

Театр стал для Дорониной вторым домом, именно там она приобрела популярность. Но после встречи с Эдвардом Радзинским, в которого она молниеносно влюбилась, Татьяна приняла решение бросить театр, переехать в Москву, где она устроилась во МХАТ и начала сниматься в кино.

Эдвард Радзинский

Товстоногов пытался ее вернуть, приезжал к ней в Москву с уговорами, но Татьяна отказалась: «Я пришла на эту встречу. И мне было очень неудобно, потому что знала, что вернуться я не могу. Так сложилась моя судьба. Трагедия героини в этой ситуации – когда так много женихов. Я уже потом поняла, думаю: «Боже мой! Мне надо было наплевать на все! И понять, что же ему стоило (при его гордыне) просить меня вернуться! И что же с ним было, когда я сказала, что это невозможно, и с чем же он приехал, и что же с ним творилось?!»

«Мне уже много лет, и я отлично знаю, что тот период великого счастья, которое было подлинной жизнью, которой она должна быть. И надо это, это ценить, а не заниматься дамскими делами», – резюмировала Доронина.

С Эдвардом Радзинским Татьяна прожила всего пять лет, замужем была пять раз, детей у актрисы нет.
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Татьяна Доронина рассказала о последствиях романа с Радзинским фотографии
Татьяна Доронина рассказала о последствиях романа с Радзинским фотографии
Татьяна Доронина рассказала о последствиях романа с Радзинским фотографии
Татьяна Доронина рассказала о последствиях романа с Радзинским фотографии
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