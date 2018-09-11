Никита Михалков оказался в больнице

На днях режиссер Никита Михалков
был госпитализирован. Об этом СМИ рассказал его друг, актер и художник Александр Адабашьян
. Михалков получил травму и был прооперирован.
«Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства»
, - пояснил Адабашьян.
Несмотря на свои 72 года, актер и режиссер ведет очень активный образ жизни и в год зарабатывает более 500 миллионов рублей
. Кстати, недавно режиссер посетил турнир по профессиональному боксу в Челябинске. Как пишут СМИ, уже тогда Михалков передвигался на костылях.
обсуждение >>