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Никита Михалков оказался в больнице

11 сентября
2018 год

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11 сентября 2018
На днях режиссер Никита Михалков был госпитализирован. Об этом СМИ рассказал его друг, актер и художник Александр Адабашьян. Михалков получил травму и был прооперирован.

Никита Михалков оказался в больнице

«Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства», - пояснил Адабашьян.

Несмотря на свои 72 года, актер и режиссер ведет очень активный образ жизни и в год зарабатывает более 500 миллионов рублей. Кстати, недавно режиссер посетил турнир по профессиональному боксу в Челябинске. Как пишут СМИ, уже тогда Михалков передвигался на костылях.
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