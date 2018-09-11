Руководство «Ревизорро» шантажировало Елену Летучую

Телеведущая Елена Летучая побывала в гостях у Вячеслава Манучарова в его новом YouTube-проекте «Эмпатия Манучи», где раскрыла новые подробности ухода с телеканала «Пятница!», а так же рассказала о нападениях во время съемок передачи.
Елена Летучая отдала программе «Ревизорро» четыре года. Почти год назад она оставила пост ведущей передачи из-за проблем со здоровьем. По словам Летучей, постоянные перелеты, ненормированный график и бесконечные скандалы очень пагубно влияли на ее с самочувствие.
«У меня выпало половины головы волос, просто в одночасье. Начали болеть все органы, лицо осунулось. Меня еще добивали сотрудники телеканала, говорили: «нет, ты будешь сниматься», – поведала Елена.
По воспоминаниям ведущей, последний сезон шоу она отработала из последних сил. Летучая старалась выполнить все условия контракта, чтобы потом спокойно уйти. Но скандала избежать не удалось. Программа имела высокие рейтинги, и продюсеры понимали, что программа имеет успех в большей степени из-за Елены. Поэтому они пытались удержать ее всеми силами.
«Потом они начали меня шантажировать. Сначала спрашивали, чего я хочу. Прибавки зарплаты? Потом говорили: «Ты не можешь уйти, мы не дадим тебе дальше никуда двигаться», – поделилась Летучая.
Конфликт с руководством еще более усугубил ее состояние здоровья. По словам Елены, с депрессией ей помог справиться ее муж Юрий, и ведущая сделала важный выбор.
«Юра сказал: Если ты хочешь сниматься – снимайся, я буду на инвалидном кресле возить тебя по своему поселку, а что ты хочешь от жизни? У меня на тебя долгоиграющие планы».
Ведущая также заявила, что ей удалось с нуля превратить «Ревизорро» в программу с ошеломительными рейтингами. Также ведущая поблагодарила канал «Пятница!» за возможность реализоваться.
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