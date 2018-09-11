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Эммануил Виторган готовится стать отцом в четвертый раз

11 сентября
2018 год

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11 сентября 2018
78-летний Эммануил Виторган не так давно стал отцом в третий раз. А на днях он побывал в качестве гостя в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказал о смерти второй жены, о суицидальных мыслях и планах на ближайшее будущее.

Эммануил Виторган готовится стать отцом в четвертый раз

Артист был женат трижды. Но со второй женой Аллой Балтер у него были особенные отношения. Они познакомились в Петербурге и играли в одном спектакле.

«Я задохнулся. Бывает такое чувство, когда встречаешь человека. Дышать не можешь, когда нет ответа. Аллочка очень бережно относилась к моему чувству к ней. Сначала уговаривала меня не уходить из семьи. Но я не мог остаться», - поделился воспоминаниями Эммануил.

По словам актера, Алла не хотела быть разлучницей, ведь он тогда был женат на Тамаре Румянцевой. В итоге Виторган ушел из семьи и потерял возможность общаться с дочерью Ксенией.

«Меня не допускали к ней. Может быть, если бы допускали, у нее бы не появились седые волосы в пять лет. Семья решила, что я не должен ее видеть. Так продолжалось огромное количество лет. Потом они вообще предложили нам переехать в Москву, чтобы не травмировать дочь», - признался артист.

С Аллой Балтер он прожил 30 лет, пока их не разлучила смерть. У нее обнаружили рак. Эммануил на протяжении трех лет делал все, чтобы спасти жену. Но, к сожалению, не удалось.

Эммануил Виторган готовится стать отцом в четвертый раз

«Когда я узнал о ее болезни, думал, что вытащу. Три года. Мы бились каждый год. Казалось, что все уже в порядке, но потом болезнь опять наступала. Мы опять начинали работать. Для меня в эту кучу моего греха входит и то, что я не смог ее вытащить в жизнь. В те дни, когда я приходил в больничную палату к своей жене, а потом выходил оттуда, то бился головой об стенку», - рассказал Виторган.

«Она никогда не разрешала себе расслабиться. Она улыбалась, хотя ей было очень больно. Это я мог зайти в туалет и там в стену колотиться. Она знала, что рядом люди, которые не должны быть огорчены. И что надежда есть».

По словам артиста, когда Аллы не стало, он потерял смысл собственного существования: «После ухода Аллочки я думал, что мне нет нужды возвращаться в воздух. Я был очень серьезно на это настроен. Уйти из жизни. Уже вырос Максим. Не бывает лучше или хотя бы так же. Я выдергивал телефон, в квартиру никого не пускал», - признался Эммануил.

В 2003 году Виторган снова женился. Многие осудили его, в том числе, и сын Максим. Он не пошел на свадьбу отца с Ириной Млодик.

Эммануил Виторган готовится стать отцом в четвертый раз

Однако супруги не отчаялись, и не так давно у 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены родилась дочь Этель: «Аллочка подарила мне Максима. Ириша подарила мне дочь. Я не могу без нее. Она замечательная, такая чудная девочка. Не кричит, не плачет. Более того, мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу», - сказал актер.
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Эммануил Виторган готовится стать отцом в четвертый раз фотографии
Эммануил Виторган готовится стать отцом в четвертый раз фотографии
Эммануил Виторган готовится стать отцом в четвертый раз фотографии
Эммануил Виторган готовится стать отцом в четвертый раз фотографии
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№ 1
Харитон (СССР)   11.09.2018 - 20:30
Атас как я рад. читать далее>>
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