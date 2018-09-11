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Сергей Шнуров нашел замену бывшей жене

11 сентября
2018 год

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11 сентября 2018
10 сентября состоялась торжественная церемония вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ. Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Наталья Ионова, Регина Тодоренко, Елена Летучая, Ани Лорак, Светлана Устинова, Илья Стюарт, Иван Ургант и другие видные представители отечественной индустрии развлечений.

Сергей Мазаев с женой

Игорь Верник

Наталья Ионова

Светлана Устинова и Илья Стюарт

Ани Лорак и Филипп Киркоров

Елена Летучая

Юлия Барановская

Регина Тодоренко

Однако всё внимание прессы приковал к себе Сергей Шнуров. После объявления о разводе артист недолго пребывал в растерянности - спустя три месяца Сергей вышел в свет с таинственной незнакомкой, которую все по умолчанию приняли за его новую зазнобу.

Шнур со спутницей

Шнур и таинственная незнакомка

Что же касается наград, то среди лауреатов премии оказались Андрей Малахов (номинация «Лицо с экрана»), Александр Петров («Актер года») и Семен Слепаков («Автор года»).

Андрей Малахов

Александр Петров и Ирина Старшенбаум

Семен Слепаков

Премию в номинации «Продюсер года» разделили между собой бесменный ведущий церемонии Иван Ургант и Александр Гудков - за клип на песню Киркорова «Цвет настроения синий».

Иван Ургант и Александр Гудков
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