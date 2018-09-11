Сергей Шнуров нашел замену бывшей жене

10 сентября состоялась торжественная церемония вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ. Мероприятие посетили Филипп Киркоров
, Наталья Ионова
, Регина Тодоренко
, Елена Летучая
, Ани Лорак
, Светлана Устинова
, Илья Стюарт
, Иван Ургант
и другие видные представители отечественной индустрии развлечений.
Однако всё внимание прессы приковал к себе Сергей Шнуров
. После объявления о разводе
артист недолго пребывал в растерянности - спустя три месяца Сергей вышел в свет с таинственной незнакомкой, которую все по умолчанию приняли за его новую зазнобу.
Что же касается наград, то среди лауреатов премии оказались Андрей Малахов
(номинация «Лицо с экрана»), Александр Петров
(«Актер года») и Семен Слепаков
(«Автор года»).
Премию в номинации «Продюсер года» разделили между собой бесменный ведущий церемонии Иван Ургант
и Александр Гудков
- за клип на песню Киркорова «Цвет настроения синий»
.
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