Марина Зудина рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти Олега Табакова

12 марта скончался народный артист РФ Олег Табаков
. Его жена Марина Зудина
долго не могла оправиться от трагедии, но спустя полгода она нашла в себе силы рассказать о своих чувствах и планах на будущее. Актриса дала интервью изданию «Woman's day», где рассказала об отношениях с детьми и новых проектах.
Несмотря на болезнь и кончину супруга, Зудина продолжала работать. В беседе с журналистами актриса поведала, что недавно завершились съемки сериала «Хорошая жена»
с ее участием.
«Могу сказать, что съемки пришлись на самый тяжелый период моей жизни. И эта работа помогла мне просто потому, что я была загружена и иногда очень уставала, а это как-то притупляло душевную боль. Уметь преодолевать боль, слабость, переживания - этому надо учиться, чтобы жить дальше. Знаю, что в день смерти своей мамы Олег Павлович играл спектакль на сцене «Современника». Мне кажется, я бы так не смогла»
.
Хотя большую часть своей карьеры Марина провела на театральной сцене, сейчас она старается уделять большее внимание работе в кино. Например, недавно она сыграла вместе со своим 23-летним сыном Павлом Табаковым
в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V»
.
«Я снялась вместе с сыном фильме «Ампир V» режиссера Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина. Там я играю его маму. Это было значимое событие для меня, мы впервые встретились на съемочной площадке. У Павла в «Ампир V» главная роль, у меня же, можно сказать, фрагментарная, на пару дней. Волновалась, кстати, за себя меньше, за сына больше»
, - рассказала Зудина.
Кстати, кроме Павла, актриса воспитывает 12-летнюю дочь Марию. Зудина призналась, что привыкла доверять своим детям и предпочитает не вмешиваться в их личную жизнь.
«Последние года три мы, наверное, немного эмоционально общались. Но он всегда понимал, что это только потому, что я сосредоточена на отце. Сейчас нагоняем это. У сына много проектов, он активно снимается. Но ему стало сложнее. На нем больше ответственности, потому что, когда уходит отец, сын становится первым»
, - поделилась она.
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