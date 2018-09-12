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Марина Зудина рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти Олега Табакова

12 сентября
2018 год

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12 сентября 2018
12 марта скончался народный артист РФ Олег Табаков. Его жена Марина Зудина долго не могла оправиться от трагедии, но спустя полгода она нашла в себе силы рассказать о своих чувствах и планах на будущее. Актриса дала интервью изданию «Woman's day», где рассказала об отношениях с детьми и новых проектах.

Марина Зудина рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти Олега Табакова

Несмотря на болезнь и кончину супруга, Зудина продолжала работать. В беседе с журналистами актриса поведала, что недавно завершились съемки сериала «Хорошая жена» с ее участием.

«Могу сказать, что съемки пришлись на самый тяжелый период моей жизни. И эта работа помогла мне просто потому, что я была загружена и иногда очень уставала, а это как-то притупляло душевную боль. Уметь преодолевать боль, слабость, переживания - этому надо учиться, чтобы жить дальше. Знаю, что в день смерти своей мамы Олег Павлович играл спектакль на сцене «Современника». Мне кажется, я бы так не смогла».

Хотя большую часть своей карьеры Марина провела на театральной сцене, сейчас она старается уделять большее внимание работе в кино. Например, недавно она сыграла вместе со своим 23-летним сыном Павлом Табаковым в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V».

«Я снялась вместе с сыном фильме «Ампир V» режиссера Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина. Там я играю его маму. Это было значимое событие для меня, мы впервые встретились на съемочной площадке. У Павла в «Ампир V» главная роль, у меня же, можно сказать, фрагментарная, на пару дней. Волновалась, кстати, за себя меньше, за сына больше», - рассказала Зудина.

Марина Зудина рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти Олега Табакова

Кстати, кроме Павла, актриса воспитывает 12-летнюю дочь Марию. Зудина призналась, что привыкла доверять своим детям и предпочитает не вмешиваться в их личную жизнь.

«Последние года три мы, наверное, немного эмоционально общались. Но он всегда понимал, что это только потому, что я сосредоточена на отце. Сейчас нагоняем это. У сына много проектов, он активно снимается. Но ему стало сложнее. На нем больше ответственности, потому что, когда уходит отец, сын становится первым», - поделилась она.
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Марина Зудина рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти Олега Табакова фотографии
Марина Зудина рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти Олега Табакова фотографии
Марина Зудина рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти Олега Табакова фотографии
Марина Зудина рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти Олега Табакова фотографии
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