Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев стали ведущими «Жди меня»

Артисты Александр Лазарев
и Татьяна Арнтгольц
заменили Юлию Высоцкую
и Сергея Шакурова
на посту ведущих в новом сезоне программы «Жди меня».
Свежие выпуски передачи можно будет посмотреть с 14 сентября на канале НТВ. Новоиспеченные ведущие поделились впечатлениями от работы с командой «Жди меня».
По мнению Татьяны Арнтгольц, эта программа действительно помогает людям и имеет оссобую социальную важность.
«Стать частью проекта «Жди меня» - очень большая ответственность. Меня поразила команда, которая искренне сопереживает каждому человеку, обратившемуся за помощью. И ещё больше впечатлил тот факт, что команда «Жди меня» - это не только редакция. Оказывается, это тысячи добровольных помощников по всему миру, которые постоянно куда-то ходят и что-то перепроверяют. Масштабы невероятные. Это по-настоящему народный проект, и для меня честь в нём участвовать. Эта программа каждым своим эфиром доказывает, что всё-таки хороших людей гораздо больше, чем плохих»
, - сказала Татьяна.
Александр Лазарева, в свою очередь, признался, что в роли ведущего почувствовал ответственность за судьбы людей.
«Смотреть «Жди меня» по телевизору и находиться внутри этой программы – совершенно разные вещи. Я раньше сопереживал героям программы, которые потеряли друг друга, но, когда оказался в роли ведущего, почувствовал огромную ответственность за их судьбы. Всякий раз, когда на съёмочной площадке встречались люди - честные, искренние, с непридуманными эмоциями, я испытывал радость и ощущал большое удовлетворение от того, что теперь у наших героев всё хорошо. Программа «Жди меня» занимается социально важным делом. И, что приятно, истории, которые рассказывают гости программы - не надуманны, не вывернуты наизнанку. Их истории написаны самой жизнью. И это приятно»
.
обсуждение >>