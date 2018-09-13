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«Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым

13 сентября
2018 год

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13 сентября 2018
10 сентября состоялась торжественная церемония вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ, лауреатами которой, среди прочих, стали Иван Ургант и Александр Гудков. Они отхватили стеклянную статуэтку в номинации «Продюсер года» за клип на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», собравший более 40 миллионов просмотров. В интервью журналу GQ Иван и Александр рассказали о том, как Филипп Киркоров попросил их помочь ему с молодежной аудиторией сделать веселую штуку.

«Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым

«Филипп пришел к нам в программу и сказал: ребята, давайте сделаем какую-нибудь веселую штуку, у меня есть дико модная песня. И поставил нам «Цвет настроения синий».
Когда мы это впервые услышали, очень долго смеялись. Но надо отдать должное – эта песня проникает в ДНК любого человека, у которого есть уши. Ты ей противишься, но напеваешь. Помимо мощной мелодической основы в нее заложена еще и глубокая философия, как и во многих песнях Филиппа. Объяснить это чудо я не могу», - признался Иван Ургант, честно добавив: «Давайте я назову вещи своими именами: эта песня не имеет никакого отношения к музыке».

«Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым

По словам Урганта, идея, лежащая в сюжетной основе клипа, принадлежала Александру Гудкову: «Вообще, это Сашина была идея – если Филипп хочет быть молодежным, давайте сделаем его максимально молодежным».

В последнее время можно наблюдать всплеск плодотворного сотрудничества команды «Вечернего Урганта» с Филиппом Киркоровым. Певец, еще недавно с трудом терпевший безобидные вопросы журналистов, начал охотно участвовать в пародиях, которые требуют нешуточной самоиронии. По словам Александра Гудкова, Киркоров всегда им доверял: «И когда мы с ним для «Вечернего Урганта» бегали по супермаркету, и когда устраивали «Кукуруза Drill Challenge».



Причины, по которым Киркоров проникся таким доверием, озвучил Ургант:

«Во-первых, среди нас нет женщин.Во-вторых, мы не любим розовое... Давным-давно старец Цекало нашептал мне: обрати внимание, Филипп всегда очень профессионально работает. Если он знает, что предстоит интервью, где над ним будут шутить, он сам подкидывает поводы для шуток».

«Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым

На вопрос журналиста «Как взбодрить карьеру немолодого артиста?» телеведущие признались, что у них нет никакого рецепта:

«У нас такого рецепта нет. Есть только одна гигантская подопытная мышь. Опыт в нашей лаборатории показал одно: для того чтобы достичь успеха, человек должен относиться к себе несерьезно. Несерьезно – это не значит легкомысленно. Он не должен, так сказать, ­нести себя».
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«Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым фотографии
«Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым фотографии
«Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым фотографии
«Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым фотографии
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