«Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым

«Филипп пришел к нам в программу и сказал: ребята, давайте сделаем какую-нибудь веселую штуку, у меня есть дико модная песня. И поставил нам «Цвет настроения синий».
Когда мы это впервые услышали, очень долго смеялись. Но надо отдать должное – эта песня проникает в ДНК любого человека, у которого есть уши. Ты ей противишься, но напеваешь. Помимо мощной мелодической основы в нее заложена еще и глубокая философия, как и во многих песнях Филиппа. Объяснить это чудо я не могу», - признался Иван Ургант, честно добавив: «Давайте я назову вещи своими именами: эта песня не имеет никакого отношения к музыке».
По словам Урганта, идея, лежащая в сюжетной основе клипа, принадлежала Александру Гудкову: «Вообще, это Сашина была идея – если Филипп хочет быть молодежным, давайте сделаем его максимально молодежным».
В последнее время можно наблюдать всплеск плодотворного сотрудничества команды «Вечернего Урганта» с Филиппом Киркоровым. Певец, еще недавно с трудом терпевший безобидные вопросы журналистов, начал охотно участвовать в пародиях, которые требуют нешуточной самоиронии. По словам Александра Гудкова, Киркоров всегда им доверял: «И когда мы с ним для «Вечернего Урганта» бегали по супермаркету, и когда устраивали «Кукуруза Drill Challenge».
Причины, по которым Киркоров проникся таким доверием, озвучил Ургант:
«Во-первых, среди нас нет женщин.Во-вторых, мы не любим розовое... Давным-давно старец Цекало нашептал мне: обрати внимание, Филипп всегда очень профессионально работает. Если он знает, что предстоит интервью, где над ним будут шутить, он сам подкидывает поводы для шуток».
На вопрос журналиста «Как взбодрить карьеру немолодого артиста?» телеведущие признались, что у них нет никакого рецепта:
«У нас такого рецепта нет. Есть только одна гигантская подопытная мышь. Опыт в нашей лаборатории показал одно: для того чтобы достичь успеха, человек должен относиться к себе несерьезно. Несерьезно – это не значит легкомысленно. Он не должен, так сказать, нести себя».
обсуждение >>