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Сару Джессику Паркер обвинили в присвоении драгоценностей на сумму 150 тысяч долларов

14 сентября
2018 год

Лайфстайл >>
14 сентября 2018
Осень 2017 года у звезды «Секса в большом городе» Сары Джессики Паркер выдалась весьма насыщенной. Она попробовала себя в качестве дизайнера и выпустила коллекцию «маленьких черных платьев», а также разработала партию украшений с ювелирным брендом Kat Florence. Вот только это сотрудничество не срослось – в апреле этого года компания подала на актрису в суд за невыполнение условий 7-миллионного контракта и кражу.

Сару Джессику Паркер обвинили в присвоении драгоценностей на сумму 150 тысяч долларов

Представители Kat Florence утверждают, что Сара присвоила себе ювелирные изделия общей стоимостью 150 тысяч долларов. Украшения были предоставлены актрисе для рекламной съемки два года назад. На днях актриса ответила на обвинение через своего адвоката Иру Шрек. Ответ опубликован на сайте Us Weekly.

«Это абсолютная ложь. Сара Джессика Паркер подписала контракт с Kat Florence, согласно которому все украшения могли оставаться в ее распоряжении для того, чтобы она вышла в них в свет. Сара Джессика Паркер - честный человек, не способный на подобные поступки. Она никогда не брала себе чужие вещи», - приводит слова адвоката сайт Us Weekly.

Вероятно, между сторонами договора произошло недопонимание, ведь ювелирный бренд заявил, что серьги за 40 тысяч долларов и кольцо за 27 тысяч были выданы актрисе лишь на два месяца.

«Согласно нашему изначальному соглашению, миссис Паркер могла оставить себе некоторые ювелирные изделия после фотосъемки на несколько месяцев, чтобы иметь возможность выйти в них в свет. Мы обговорили это и задокументировали в марте 2016 года. Спустя два года украшения нам никто не вернул. Мы настаиваем на том, что, если миссис Паркер хочет оставить украшения себе, она должна выплатить нам их стоимость», - ответили обвинители.

Кстати, еще тогда, в апреле, адвокат актрисы предъявила бренду встречные претензии, мол, бренд не выплатил ей полагающийся гонорар и использовал ее фотографии без согласования. Но тут Kat Florence ответил, что сама Сара виновата в этом, так как она долгое время не выходила на связь с брендом.
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Сару Джессику Паркер обвинили в присвоении драгоценностей на сумму 150 тысяч долларов фотографии
Сару Джессику Паркер обвинили в присвоении драгоценностей на сумму 150 тысяч долларов фотографии
Сару Джессику Паркер обвинили в присвоении драгоценностей на сумму 150 тысяч долларов фотографии
Сару Джессику Паркер обвинили в присвоении драгоценностей на сумму 150 тысяч долларов фотографии
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