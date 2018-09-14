Синтия Никсон попыталась стать губернатором Нью-Йорка

Звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон
в марте сообщила в Твиттере о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка. Выборы пройдут 6 ноября, но, чтобы попасть в бюллетень, ей предстояло побороться во внутрипартийных праймериз. На днях они состоялись.
Главным соперником актрисы был действующий руководитель штата Эндрю Куомо
. В борьбе за право представлять Демократическую партию на выборах он победил с результатом - 66%.
Еще до праймериз Синтия Никсон уступала Куомо в рейтинге - её уровень поддержки составлял 30%, в то время как действующий руководитель штата завербовал более 60% демократов.
По словам актрисы, она не пала духом, хотя и проиграла.
«Несмотря на то, что результаты оказались не такими, как мы ожидали, я не пала духом, я по-прежнему вдохновлена идти вперед. Я надеюсь, что вы тоже. Мы уже сильно изменили политическую ситуацию в этом штате. Наша кампания - это больше чем просто разговоры. То, что мы делаем, касается не просто одного конкретного кандидата или этих самых выборов. Мы предлагаем новый взгляд на вещи, на то, как они могут и должны работать. Главное- найти лидера и смелость, чтобы воплотить наши мысли в жизнь»
, - поделилась Никсон.
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