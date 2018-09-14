Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Синтия Никсон попыталась стать губернатором Нью-Йорка

14 сентября
2018 год

Лайфстайл >>
14 сентября 2018
Звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон в марте сообщила в Твиттере о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка. Выборы пройдут 6 ноября, но, чтобы попасть в бюллетень, ей предстояло побороться во внутрипартийных праймериз. На днях они состоялись.

Синтия Никсон попыталась стать губернатором Нью-Йорка

Главным соперником актрисы был действующий руководитель штата Эндрю Куомо. В борьбе за право представлять Демократическую партию на выборах он победил с результатом - 66%.

Еще до праймериз Синтия Никсон уступала Куомо в рейтинге - её уровень поддержки составлял 30%, в то время как действующий руководитель штата завербовал более 60% демократов.

По словам актрисы, она не пала духом, хотя и проиграла.

«Несмотря на то, что результаты оказались не такими, как мы ожидали, я не пала духом, я по-прежнему вдохновлена идти вперед. Я надеюсь, что вы тоже. Мы уже сильно изменили политическую ситуацию в этом штате. Наша кампания - это больше чем просто разговоры. То, что мы делаем, касается не просто одного конкретного кандидата или этих самых выборов. Мы предлагаем новый взгляд на вещи, на то, как они могут и должны работать. Главное- найти лидера и смелость, чтобы воплотить наши мысли в жизнь», - поделилась Никсон.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Синтия Никсон баллотируется на пост губернатора
Поиск по меткам
политика
персоны
Синтия Никсон
фильмы
Секс в большом городеСекс в большом городе

фотографии >>
Синтия Никсон попыталась стать губернатором Нью-Йорка фотографии
Синтия Никсон попыталась стать губернатором Нью-Йорка фотографии
Синтия Никсон попыталась стать губернатором Нью-Йорка фотографии
Синтия Никсон попыталась стать губернатором Нью-Йорка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Роман Баскин
13 сентября ушёл из жизни актёр, режиссёр Роман Баскин.
Михаил Асафов
13 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Асафов.

День рождения >>

Шукур Бурханов
Тадас Дилис
Вячеслав Дробинков
Максуд Иматшоев
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Ольга Озерецковская
Анатолий Пашинин
Томми Ли Джонс
Маргарет Локвуд
Ирена Малькевич
Кармен Маура
Дэнни Нуччи
Генри Сильва
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Девица
вестерн, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
Счастья! Здоровья!
комедия
Россия, 2018
Хищник
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Багровая мята
боевик, драма, триллер
США, 2018
Белль и Себастьян 3: Последняя глава
приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2017
Бельканто
драма, триллер, экранизация
США, 2018
Большой кошачий побег
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Временные трудности
драма
Россия, 2017
Кусама. Бесконечные миры
биография
США, 2018
Мир принадлежит тебе
комедия, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью