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Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд

16 сентября
2018 год

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16 сентября 2018
12 сентября в московском Международном доме музыки состоялась презентация нового сезона канала ТВ-3, у которого, к слову, официально больше нет границ и форматов.
Гостями презентации стали Анатолий Белый, Кирилл Плетнёв, Сергей Бурунов, Марина Александрова, Артём Сучков, Александр Незлобин, Надежда Михалкова, Лукерья Ильяшенко, Алексей Чадов и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Надежда Михалкова

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Александр Маленков и Лукерья Ильяшенко

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Александр Незлобин и Сергей Бурунов

Алексей Чадов взбудоражил общественность, появившись на презентации с новой спутницей, моделью Лейсан Галимовой.

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Алексей Чадов

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Анатолий Белый

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Артем Сучков с супругой

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Марина Александрова

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе

Этим же вечером в Иванове стартовал 1-й российский фестиваль телесериалов «Пилот». По красной дорожке прошлись Светлана Бондарчук, Олеся Судзиловская, Ольга Сутулова, Анна Чурина, Евгения Храповицкая, Светлана Камынина и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Олеся Судзиловская

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Евгения Храповицкая

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Светлана Камынина

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Светлана Дрыга

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Ольга Сутулова

Не успел завершить свою работу Венецианский Кинофестиваль, как красные дорожки раскатали на фестивале в Торонто, куда приехало запредельное количество кинозвезд. За 10 дней фестиваля в объективах камер оказались Кира Найтли, Джулия Робертс, Кейт Бекинсейл, Пенелопа Крус, Кара Делевинь, Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Вигго Мортенсен и многие-многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Оливия Уайлд

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Джемма Артертон

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Вигго Мортенсен

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Райан Гослинг

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Джейми Дорнан

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Сьюзен Сарандон

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Сара Гэдон

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Гаэль Гарсия Берналь

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Агнесс Дейн

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Элизабет Мосс

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Николь Кидман

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Аарон Тейлор-Джонсон и Сэм Тейлор-Джонсон

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Тэнди Ньютон

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Кира Найтли

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Луи Гаррель

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Лили-Роуз Депп

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Летиция Каста

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Кэри Маллиган

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Миа Гот

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Роберт Паттинсон

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Эмбер Хёрд

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Кара Делевинь

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Джена Мелоун

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Леди Гага и Брэдли Купер

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Джулия Робертс

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Джулия Робертс

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Кейт Бекинсейл

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Пенелопа Крус

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд
фото: Джесси Айзенберг
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Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд фотографии
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