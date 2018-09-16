Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Ксения Алферова и Эмбер Хёрд

12 сентября в московском Международном доме музыки состоялась презентация нового сезона канала ТВ-3, у которого, к слову, официально больше нет границ и форматов.
Гостями презентации стали Анатолий Белый
, Кирилл Плетнёв
, Сергей Бурунов
, Марина Александрова
, Артём Сучков
, Александр Незлобин
, Надежда Михалкова
, Лукерья Ильяшенко
, Алексей Чадов
и другие.
фото: Надежда Михалкова
фото: Александр Маленков и Лукерья Ильяшенко
фото: Александр Незлобин и Сергей Бурунов
Алексей Чадов взбудоражил общественность, появившись на презентации с новой спутницей, моделью Лейсан Галимовой.
фото: Алексей Чадов
фото: Анатолий Белый
фото: Артем Сучков с супругой
фото: Марина Александрова
фото: Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе
Этим же вечером в Иванове стартовал 1-й российский фестиваль телесериалов «Пилот». По красной дорожке прошлись Светлана Бондарчук
, Олеся Судзиловская
, Ольга Сутулова
, Анна Чурина
, Евгения Храповицкая
, Светлана Камынина
и другие.
фото: Олеся Судзиловская
фото: Евгения Храповицкая
фото: Светлана Камынина
фото: Светлана Дрыга
фото: Ольга Сутулова
Не успел завершить свою работу Венецианский Кинофестиваль
, как красные дорожки раскатали на фестивале в Торонто, куда приехало запредельное количество кинозвезд. За 10 дней фестиваля в объективах камер оказались Кира Найтли
, Джулия Робертс
, Кейт Бекинсейл, Пенелопа Крус
, Кара Делевинь
, Эмбер Хёрд
, Николь Кидман
, Вигго Мортенсен
и многие-многие другие.
фото: Оливия Уайлд
фото: Джемма Артертон
фото: Вигго Мортенсен
фото: Райан Гослинг
фото: Джейми Дорнан
фото: Сьюзен Сарандон
фото: Сара Гэдон
фото: Гаэль Гарсия Берналь
фото: Агнесс Дейн
фото: Элизабет Мосс
фото: Николь Кидман
фото: Аарон Тейлор-Джонсон и Сэм Тейлор-Джонсон
фото: Тэнди Ньютон
фото: Кира Найтли
фото: Луи Гаррель
фото: Лили-Роуз Депп
фото: Летиция Каста
фото: Кэри Маллиган
фото: Миа Гот
фото: Роберт Паттинсон
фото: Эмбер Хёрд
фото: Кара Делевинь
фото: Джена Мелоун
фото: Леди Гага и Брэдли Купер
фото: Джулия Робертс
фото: Джулия Робертс
фото: Кейт Бекинсейл
фото: Пенелопа Крус фото: Джесси Айзенберг
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