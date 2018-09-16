Анна Хилькевич рассказала, чем зарабатывала деньги в школе

«Вот интересно...есть ли в современных школьниках та самая предпринимательская жилка, которая была в мое время? Или же школьник, который заработал на каникулах 300 т.р. на продаже воздушных шаров - это единичный случай?
Не думайте, что я за эксплуатацию детского труда, но я в детстве придумывала всевозможные способы, чтобы заработать себе денег на карманные расходы.
Например, торговала блинчиками на переменах.
На самом деле, я это делала ради удовольствия и огромного желания купить какой-нибудь подарок любимым родителям, ну, а себе конфет, разумеется.
Конечно, выручка у меня была невелика, но, может, я просто не просекла касаемо продажи шаров».
обсуждение >>