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Анна Хилькевич рассказала, чем зарабатывала деньги в школе

16 сентября
2018 год

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16 сентября 2018
Вдохновившись историей предприимчивого старшеклассника из Казани, заработавшего за лето 300 тысяч рублей на продаже воздушных шаров, Анна Хилькевич вспомнила молодость. И рассказала своим подписчикам в Инстаграме, как добывала в школьные годы деньги на карманные расходы:

Анна Хилькевич рассказала, чем зарабатывала деньги в школе

«Вот интересно...есть ли в современных школьниках та самая предпринимательская жилка, которая была в мое время? Или же школьник, который заработал на каникулах 300 т.р. на продаже воздушных шаров - это единичный случай?
Не думайте, что я за эксплуатацию детского труда, но я в детстве придумывала всевозможные способы, чтобы заработать себе денег на карманные расходы.
Например, торговала блинчиками на переменах.
На самом деле, я это делала ради удовольствия и огромного желания купить какой-нибудь подарок любимым родителям, ну, а себе конфет, разумеется.
Конечно, выручка у меня была невелика, но, может, я просто не просекла касаемо продажи шаров».
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