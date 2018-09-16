Светлана Иванова рассказала, как получила роль в «Челночницах»

Недавно на канале «Россия 1» стартовал второй сезон сериала «Челночницы»
, в котором Светлана Иванова
играет уроженку Узбекистана Эллу Рустамовну Назарову. Актриса призналась подписчикам в Инстаграме
, что была немало удивлена, когда ей предложили попробоваться на эту роль:
«Когда мне предложили попробоваться на роль Эллы Рустамовны, которая из Ташкента, я позвонила агенту и аккуратно поинтересовалась, знают ли создатели, как я выгляжу (веснушки, светлые волосы, вот это вот всё). Сказали, что знают и их это не останавливает. Поскольку сценарий был отличный, а режиссёр Юля Краснова абсолютно покорила меня на пробах (как и я ее, видимо), стало понятно, что дальше нам по пути. Так Света Иванова стала Эллой Рустамовной Назаровой».
Разумеется, среди подписчиков тут же нашлись недовольные придирчивые люди, которые немедленно начали писать Светлане гадости, обвиняя ее в невежестве
и прочем расизме
.
Светлана в ответ на все придирки иронично заметила
:
«Даже если листья вдруг не пожелтеют и холода не наступят, о приходе осени мы узнаем по нашествию сумасшедших в Инстаграме».
И не только в Инстаграме, Светлана. Не только.
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