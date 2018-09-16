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Светлана Иванова рассказала, как получила роль в «Челночницах»

16 сентября
2018 год

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16 сентября 2018
Недавно на канале «Россия 1» стартовал второй сезон сериала «Челночницы», в котором Светлана Иванова играет уроженку Узбекистана Эллу Рустамовну Назарову. Актриса призналась подписчикам в Инстаграме, что была немало удивлена, когда ей предложили попробоваться на эту роль:

Светлана Иванова рассказала, как получила роль в «Челночницах»

«Когда мне предложили попробоваться на роль Эллы Рустамовны, которая из Ташкента, я позвонила агенту и аккуратно поинтересовалась, знают ли создатели, как я выгляжу (веснушки, светлые волосы, вот это вот всё). Сказали, что знают и их это не останавливает. Поскольку сценарий был отличный, а режиссёр Юля Краснова абсолютно покорила меня на пробах (как и я ее, видимо), стало понятно, что дальше нам по пути. Так Света Иванова стала Эллой Рустамовной Назаровой».

Разумеется, среди подписчиков тут же нашлись недовольные придирчивые люди, которые немедленно начали писать Светлане гадости, обвиняя ее в невежестве и прочем расизме.

Светлана Иванова рассказала, как получила роль в «Челночницах»

Светлана в ответ на все придирки иронично заметила:

«Даже если листья вдруг не пожелтеют и холода не наступят, о приходе осени мы узнаем по нашествию сумасшедших в Инстаграме».

И не только в Инстаграме, Светлана. Не только.
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Светлана Иванова рассказала, как получила роль в «Челночницах» фотографии
Светлана Иванова рассказала, как получила роль в «Челночницах» фотографии
Светлана Иванова рассказала, как получила роль в «Челночницах» фотографии
Светлана Иванова рассказала, как получила роль в «Челночницах» фотографии
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№ 2
Зажигалочка (Лучший город Земли)   16.09.2018 - 01:44
... Расизм и типажность - совершенно разные вещи. Поэтому недовольные придирчивые люди, которые немедленно начали писать Светлане гадости, в невежестве пусть обвиняют себя. читать далее>>
№ 1
АЛМ (Москва)   15.09.2018 - 22:27
Ну, вообще-то традиционно говорят про "весеннее обострение", ну, пусть будет и осеннее. Совсем не поклонник творчества Светланы Ивановой, но надеюсь меня не запишут в ряды "неадекватов".... читать далее>>
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