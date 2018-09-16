«У Дани много подруг»: Ольга Зуева рассказала о первой встрече с Козловским и о ревности

4 октября в прокат выходит режиссерский дебют Ольги Зуевой «На районе»
с Данилой Козловским
и Ильей Маланиным
в главных ролях. В связи с чем новости и публикации об Ольге в скором времени заполнят информационное пространство. На сегодняшний день Ольга уже написала эссе для журнала GQ, появилась в обнимку с Козловским на обложке октябрьского номера журнала Tatler, а также дала интервью порталу PeopleTalk.
В эссе для GQ
Ольга рассказала, откуда у нее появилась идея написать сценарий и снять фильм о двух гопниках, связавшихся с криминальным миром. Ольга родом из Владивостока, когда ей было 23 года, она отправилась в Нью-Йорк работать моделью и часто переписывалась с братом:
«Детально помню этот день, потому что наутро написала большое письмо своему брату Ивану, который живет во Владивостоке. Тогда у него был сложный период в жизни, и я часто о нем думала. Писала ему про свою новую жизнь, а он мне – про наш дом. Владивосток стремительно готовился к саммиту АТЭС, там достраивали Золотой мост, новый оперный театр, стройки гремели на каждом углу. На одной из них работал мой брат. Ваня часто рассказывал мне о парнях, которых видел каждый день, и его истории сильно отличались от моих. На стройке часто воровали, но брат никого не осуждал – наоборот, некоторых оправдывал: «У него семья, он один семь ртов кормит». В 2011 году Владивосток развивался и процветал, но я нечасто слышала о том, чтобы там процветали люди. Во всяком случае те, кого я знала».
А так же поведала о персонаже, которого исполнил Данила Козловский: «Киса в исполнении Дани был воплощением моих девчачьих фантазий. Мне всегда нравились плохие мальчики в кожаных куртках, которые дрались и красиво курили. Во Владивостоке таких полно. Но кроме этого Киса вырос из фильмов про хулиганов и моих нью-йоркских впечатлений от мальчиков-моделей, которые ежедневно проходили мимо меня на кастингах. Многие отнеслись к этому с сомнением: «Какой из него гангстер? По глазам видно, что он интеллигентный парень». Такой подход казался мне примитивным. Почему люди думают, что преступники – глупый народ? И разве наличие хорошего образования или высокого IQ исключает вероятность грубого поведения и наглости?
Я не спорила, потому что знала: чтобы выжить на улице, нужно быть мудрым, иначе улица тебя растопчет. А доказывать модной тусовке, что те, кого принято считать гопниками и провинциалами, часто бывают умнее их самих, я не стала»
.
В интервью порталу PeopleTalk
Ольга рассказала о своих путешествиях, первой встрече с Данилой, ревности, а также о новом проекте.
«Я не была взволнована в нашу первую встречу. У меня не было этого шлейфа личности Данилы Козловского. Первое, что я подумала, – что он очень красивый мальчик. Но в течении десяти минут все изменилось. Я быстро поняла, что это очень особенный человек, настоящий мужчина. Даня глубоко меня тронул своей добротой, искренностью и какой-то внутренней чистотой, которая обычно не свойственна красивым, успешным, и, уж тем более, известным. Иногда хочется его ущипнуть и спросить: «Ты настоящий?»
Одно из первых свиданий было в очень странном для нас заведении (мы не любим пафосные места) - что-то на Красной площади. Так как в его глазах я была иностранкой из Нью-Йорка, которая говорит с акцентом, он решил отвести меня именно туда. Мне тогда очень понравилось, но обычно мы в такие места не ходим».
«Иногда ревную, да, когда он приходит домой и по 10 минут с Грушей (собака. – Прим. ред.) обнимается. Но глобально – нет. Как-то раз я увидела, что он в Instagram ставит лайки одной красивой девушке. Я по этому поводу над ним пошутила, но он быстро поставил меня на место. У Дани много подруг, среди них много красивых женщин, если я буду ревновать, меня просто не хватит, такие эмоции очень выматывают. Нужно быть мудрой и беречь себя от ревности и прочих глупостей».
Ольга уже начала работу над новым проектом - сериалом «Официально красивые», главную роль в котором снова сыграет Данила Козловский:
«Мой второй режиссерский проект – сериал «Официально красивые» о моделях. Мне хочется рассказать, что быть красивой – это часто одиноко и сложно. Все вокруг думают, что двери для тебя открыты, если ты красивая. Да, они распахнуты, но, когда ты войдешь в ту или иную комнату, на тебя будут смотреть и думать определенным образом, именно потому, что ты красивая. Для себя в этом сериале я написала роль стареющей модели, которая живет в Нью-Йорке. Теперь буду летать в Нью-Йорк на работу – по-моему, я отлично все придумала!»
обсуждение >>