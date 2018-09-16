Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман

8 сентября завершил свою работу юбилейный 75-й Венецианский кинофестиваль, красивым послесловием которого стали фотографии Грэга Уилльямса. Летописец светской хроники начинал как военный фотокорреспондент, а нынче сопровождает красивых и знаменитых в Каннах, Венеции и других значимых мероприятиях индустрии кино.
Его венецианская хроника - живой и интимный репортаж, хорошая альтернатива однообразным отчетам с красных дорожек.
фото: Тильда Суинтон
фото: Наоми Уоттс
фото: Николас Холт, Эмма Стоун, Оливия Колмэн и Джо Элвин
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