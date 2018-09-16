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Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман

16 сентября
2018 год

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16 сентября 2018
8 сентября завершил свою работу юбилейный 75-й Венецианский кинофестиваль, красивым послесловием которого стали фотографии Грэга Уилльямса. Летописец светской хроники начинал как военный фотокорреспондент, а нынче сопровождает красивых и знаменитых в Каннах, Венеции и других значимых мероприятиях индустрии кино.
Его венецианская хроника - живой и интимный репортаж, хорошая альтернатива однообразным отчетам с красных дорожек.

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Тильда Суинтон

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Наоми Уоттс

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Николас Холт, Эмма Стоун, Оливия Колмэн и Джо Элвин

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Бенедикт Камбербэтч с супругой

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Дакота Джонсон

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Николас Холт

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Натали Портман

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Лили Джеймс

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Уиллем Дефо

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Сальма Хайек

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Джефф Голдблюм

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Мэтт Смит

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Кейт Бланшетт

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Дакота Джонсон

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Миа Гот

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Стейси Мартин

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Венсан Кассель и Тина Кунаки

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Кейт Бланшетт с визажистом

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Мэтт Смит и Лили Джеймс

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Николас Холт и Грэг Уилльямс

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Сальма Хайек, Дакота Джонсон и Натали Портман
фото: Натали Портман
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