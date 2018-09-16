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Салли Филд рассказала о домогательствах отчима

16 сентября
2018 год

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16 сентября 2018
Обладательница двух премий «Оскар» 71-летняя американская актриса Салли Филд выпустила книгу мемуаров, в которой, среди прочего, описала домогательства со стороны отчима.

Салли Филд рассказала о домогательствах отчима

Мать Салли вышла замуж за каскадера Джока Махони, когда дочери было пять лет. Новый «папа» повадился зазывать малолетнюю падчерицу к себе в спальню.

«Я чувствовала себя одновременно ребенком, беспомощным, и не ребенком. Могущественной. Это была власть, и я ей владела. Но я хотела быть ребенком», — говорится в книге Филд. Актриса подчеркнула, что ей было бы гораздо легче, если бы она могла думать о своем насильнике только в негативном ключе, однако «он иногда превращался в волшебника, словно Гамельнский крысолов с нашей семьей в роли его зачарованных последователей».

Когда Филд исполнилось 14 лет, приставания отчима закончились. Еще через восемь лет мать развелась с отчимом, но Салли еще долго не могла рассказать ей о случившемся.
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Салли Филд рассказала о домогательствах отчима фотографии
Салли Филд рассказала о домогательствах отчима фотографии
Салли Филд рассказала о домогательствах отчима фотографии
Салли Филд рассказала о домогательствах отчима фотографии
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