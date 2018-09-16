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Елена Яковлева рассказала о своем самом большом страхе

16 сентября
2018 год

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16 сентября 2018
В интервью журналу «7 дней» актриса Елена Яковлева рассказала о случае, после которого у нее развилась сильнейшая пирофобия.

Елена Яковлева рассказала о своем самом большом страхе

«Помню, что я увидела пожар в доме напротив. Женщина билась на балконе в ожидании пожарных. Я тоже была в панике и ужасе и не понимала, что делать, куда звонить. Никак не могла вспомнить эти две нужные цифры… Женщину, к счастью, спасли. Но у меня зародилась фобия. Я не могла заниматься делами днем, а ночью не в состоянии была уснуть. Я боялась, что случится пожар и я не смогу спастись».

Не желая становиться рабыней своего страха, Яковлева заранее продумала пути отхода: «Мне пришла в голову идея: связать несколько простыней и привязать их к батарее. Так я и сделала. Слава богу, мы жили на третьем этаже, не очень высоко, и простыней, чтобы осуществить замысел, мне хватило. Еще я придумала, что, если загорится квартира, сначала я выброшу матрас, а потом уже полезу в окно. Привязанная к батарее простыня существовала у меня довольно долго, не один год. Пока я не переехала в другую квартиру».
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Елена Яковлева рассказала о своем самом большом страхе фотографии
Елена Яковлева рассказала о своем самом большом страхе фотографии
Елена Яковлева рассказала о своем самом большом страхе фотографии
Елена Яковлева рассказала о своем самом большом страхе фотографии
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