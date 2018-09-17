Мария Порошина прокомментировала развод с Ильей Древновым

На днях стало известно, что Мария Порошина
после 17 лет брака развелась
с Ильей Древновым
в конце июля текущего года. Оттеняла это известие новость о том, что актриса ждет пятого ребенка
. Мария прокомментировала свой развод в интервью журналу «Караван историй»:
«Мы несколько раз расходились и сходились. Пытались сохранить брак. Но однажды поняли, что лучше все-таки жить порознь. Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. Семнадцать лет — огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу»
.
Одновременно с этим комментарием в СМИ появились слухи, что отцом будущего ребенка актрисы является ее коллега Ярослав Бойко
.
обсуждение >>