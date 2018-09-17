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Мария Порошина прокомментировала развод с Ильей Древновым

17 сентября
2018 год

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17 сентября 2018
На днях стало известно, что Мария Порошина после 17 лет брака развелась с Ильей Древновым в конце июля текущего года. Оттеняла это известие новость о том, что актриса ждет пятого ребенка. Мария прокомментировала свой развод в интервью журналу «Караван историй»:

Мария Порошина прокомментировала развод с Ильей Древновым

«Мы несколько раз расходились и сходились. Пытались сохранить брак. Но однажды поняли, что лучше все-таки жить порознь. Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. Семнадцать лет — огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу».

Одновременно с этим комментарием в СМИ появились слухи, что отцом будущего ребенка актрисы является ее коллега Ярослав Бойко.
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Ярослав БойкоИлья ДревновМария Порошина

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Мария Порошина прокомментировала развод с Ильей Древновым фотографии
Мария Порошина прокомментировала развод с Ильей Древновым фотографии
Мария Порошина прокомментировала развод с Ильей Древновым фотографии
Мария Порошина прокомментировала развод с Ильей Древновым фотографии
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№ 1
Харитон (СССР)   17.09.2018 - 23:03
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