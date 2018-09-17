Жена Вуди Аллена впервые рассказала, как увела его у приемной матери

Супруга Вуди Аллена Сун-И Превен появилась в его жизни в качестве приемной дочери Мии Фэрроу. Через десять лет Вуди и Сун-И закрутили роман, вызвав бурю эмоций со стороны Фэрроу и несколько тысяч ханжей, которых это вовсе не касается. Кем только не выставляла общественность Сун-И: и жертвой могущественного режиссера, и хитроумной соблазнительницей. Миа Фэрроу подливала масла в огонь, утверждая, что коварный педофил Аллен воспользовался ее «заторможенной малолетней приемной дочерью». Сун-И практически никак не реагировала на эти домыслы, лишь однажды заявив, что она «не какой-то отсталый несовершеннолетний цветочек, который изнасиловал, растлил и испортил некий злобный отчим».
Все годы замужества она исполняла роль верной супруги и оставалась в стороне от всех скандалов между Фэрроу и Алленом (напомним, что Фэрроу до сих пор настаивает на том, что Аллен растлил ее дочь Дилан, когда той было 6 лет), сохраняя невозмутимое выражение лица и растравляя тем самым фантазию неравнодушных.
Но спустя 21 год Сун-И вдруг решила рассказать, как оно там было на самом деле, и дала огромнейшее интервью журналу Vulture. Это решение не случайно - Вуди попал в жернова движения #MeeToo, которое припомнило ему не только "извращенную" связь с "падчерицей", но и обвинения в растлении Дилан. Ирония судьбы в том, что зажег факел этого движения сын Вуди Аллена и Мии Фэрроу, журналист Ронан Фэрроу, благодаря расследованиям которого раскрыты шокирующие и леденящие кровь преступления Харви Вайнштейна. В результате этой охоты на ведьм Вуди вынужден был насильственно закруглиться с режиссерской карьерой - некоторые актеры попросту отказались сотрудничать с ним (разумеется, выпустив чуть ли не пресс-релизы на эту тему), а другие видные деятели искусства клятвенно пообещали ни разу больше не смотреть ни одного его фильма. Сун-И стало обидно за мужа, и она решила рассказать свою версию про жизнь в домике-прянике Мии Фэрроу (которая, кажется, увлекалась коллекционированием приемных детей), утверждая, что актриса не была такой уж сердобольной матерью. Случайно вышло так, что взявшая интервью журналистка Дафни Меркин дружит с Алленом уже много лет.
фото: Миа Фэрроу, Сун-И и Мозес Фэрроу
Сун-И родилась в Сеуле, в пять лет сбежала из дома и жила на улице, пока ее не отвели в полицию и не определили в приют. Позже ее перевезли в другой приют, которым заведовали сестры милосердия. Там-то маленькая Сун-И и встретила агента Фэрроу, «подбиравшую» детей для приемных родителей. На тот момент Фэрроу была замужем за композитором Андрэ Превеном, и у них уже было трое своих детей и двое приемных детей из Вьетнама. В 1977 году Фэрроу приехала в Сеул за новой дочуркой: «Я помню, как впервые ее увидела. Вокруг нее было столько суеты и возбуждения. Она подошла ко мне и обняла меня. А я стояла неподвижно и думала: Кто эта женщина? Не могла бы она убрать от меня руки? Все это не казалось мне правдивым и искренним».
По словам Сун-И, отношения с Фэрроу не задались с самого начала, несмотря на хорошие домашние условия, в которых жила семья. «У нас была четкая иерархия - и она (Фэрроу - прим.ред.) даже не пыталась скрывать это. Флэтчер (биологический сын Фэрроу и Превена - прим. ред.) был звездой, золотым мальчином. Миа всегда приветствовала интеллект и внешность - белокурые волосы, голубые глаза».
В 1979 Фэрроу и Превен развелись, после чего актриса переехала из Англии в Штаты, забрав с собой большинство детей (близнецы остались с отцом). Пока Фэрроу снималась в кино и играла в театре, детей воспитывали няньки. Вскоре выяснилось, что учеба дается Сун-И с некоторым трудом. Так у Фэрроу зародилось убеждение в том, что ее приемная дочь туго соображает, о чем актриса сообщала ребенку при каждом удобном случае.
«Миа часто писала слова на моих руках, что было достаточно унизительно, поэтому я всегда предпочитала одежду с длинными рукавами. А еще она любила меня держать вверх ногами, чтобы кровь приливала к голове. Потому что она думала (ну или она это прочла где-то, бог его знает, откуда она это взяла), что прилив крови к мозгам сделаем меня поумнее».
По воспоминаниям Сун-И, Миа Фэрроу могла позволить себе легкое рукоприкладство и оскорбления, а однажды запустила в приемную дочь фарфоровым кроликом.
фото: Вуди Аллен и Миа Фэрроу с детьми
Впервые Аллен появился в жизни Сун-И, когда ей было десять лет. И она возненавидела его сразу же: «Его не интересовали мы, дети. И это было взаимно - мы тоже не горели желанием с ним познакомиться. Я ненавидела его, потому что он встречался с моей матерью, а я не понимала, как кто-то может быть вместе с таким вредным, злобным человеком. Значит, думала я, он такой же». Еще больше она возненавидела Аллена, когда услышала, как он предлагает Фэрроу отвести Сун-И к психотерапевту, так как девочка, на его взгляд, очень уж скованная.
Аллен никогда не состоял в браке с Фэрроу, не жил с ней в одном доме, он был приходящим бойфрендом: «Мы никогда не считали его своим отцом, у нас дома не было ни его одежды, ни даже зубной щетки».
Дружба между Сун-И и Алленом завязалась по воле случая. Сун-И училась в 11 классе и однажды подвернула лодыжку во время игры в футбол. Добравшись до дома, она обнаружила Аллена, который проявил заботу, отправив ее к доктору, а позже предложил довозить ее до школы. После этого инцидента Аллен и Сун-И начали ходить вместе на игры баскетбольной команды «Никс»- ирония в том, что эта идея первоначально принадлежала Мии Фэрроу. Она думала, что такого рода социализации поможет с преодолением природной стеснительности и скованности Сун-И. И действительно - помогло.
Когда речь зашла о том, с чего же начался их роман, Сун-И (равно как и Вуди Аллен) с трудом реконструировали хронологию событий: «Это было 25 лет назад. Я думаю, что Вуди приударил за мной, потому что на первой баскетбольной игре выяснилось, что мне это интересно даже больше, чем ему».
«Насколько я помню, я как-то вернулась домой из колледжа на праздники, и он показал мне фильм Бергмана, вроде это была «Седьмая печать», но я не уверена. Мы обсудили фильм, и я, должно быть, впечатлила его, потому что он меня поцеловал. Вот так все и началось. Мы были как два магнита, нас притягивало друг к другу».
Естественно, Аллен и Сун-И обсуждали возможные последствия своего романа - как это скажется на Фэрроу и на детях, если они всё узнают. И поэтому пришли к выводу, что это надо держать в секрете. К тому же, оба пришли к выводу, что в скором времени все закончится, как только Сун-И встретит кого-нибудь в колледже. Оба понимали, что совершили ужасное предательство по отношению к Фэрроу.
фото: Вуди и Сун-И
«Я знаю, что этому нет никаких оправданий. Но Миа никогда не была ко мне добра и вежлива. И вот мне представился шанс ощутить чье-то влечение и доброту, поэтому естественно, я была взбудоражена и бросилась в омут с головой. Я бы была идиоткой, если бы осталась с Мией. К тому же, инициатива исходила не только от меня - откуда бы мне набраться такой смелости? Вуди меня преследовал. Поэтому наши отношения сработали: я почувствовала себя ценной. И это было очень лестно. Обычно-то он кроткий человек, а тут совершил гигантский скачок».
В 1992 году Миа Фэрроу случайно обнаружила в квартире Вуди Аллена полароидные снимки с изображением обнаженной Сун-И. Реакция была ожидаемая: «Я помню ее телефонный звонок, когда она нашла фотографии. Я взяла трубку, и Миа сказала только «Сун-И». Это всё, что ей требовалось сказать - с холодным тоном в голосе. Я поняла, что жизнь моя не будет прежней, и что она все знает. Когда она пришла домой, она задала мне вопрос, и я - это был инстинкт самосохранения - начала всё отрицать. Тогда она сказала, что у нее есть фотографии. Так что я поняла, что попала в западню. Естественно, она отвесила мне пощечину. А затем позвала всех, кто был в доме. Она решила не сдерживаться: просто обрушила на всех это известие, а потом начала орать на Вуди, когда он пришел».
Фэрроу выгнала Сун-И из дома, но вскоре блудная дочь вернулась: «Я хотела вернуться домой, потому что я не могла знать, как развивается ситуация, будучи вне дома. Она позволила мне вернуться, и я слышала, как она говорит Аллену по телефону, что я обо всем сожалею и сыплю угрозами о самоубийстве, что было ложью».
Вслед за разоблачением романа между Алленом и Сун-И последовала печально известная судебная тяжба между Фэрроу и Алленом. Фэрроу обвинила Аллена в том, что он изнасиловал Сун-И, потом в том, что он домогался до их 6-летней приемной дочери Дилан, сняла показания Дилан на домашнюю камеру, старалась растоптать бывшего гражданского мужа, как могла. Но суд вынес решение в пользу Аллена. Дважды. Все это время Фэрроу была уверена, что между её дочерью и бывшим любовником всё кончено.
Однако посередине судебных разбирательств Аллен выпустил заявление, в котором подтвердил наличие отношений с Сун-И, назвав их «настоящими и счастливыми». Любопытно то, что сама Сун-И была не в курсе: «Я узнала о том, что он любит меня, когда он собрал пресс-конференцию и публично обнародовал эту информацию. И даже тогда я не была уверена, что он действительно имеет это в виду. Мы никогда до этого не говорили друг другу таких слов».
Сун-И и Вуди поженились в декабре 1997 года, их брак длится вот уже 21 год, и Сун-И ехидно подмечает: «Вот что, должно быть, больше всего шокировало Мию. Для нее это так чуждо. Она, вероятно, не в состоянии осмыслить это».
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