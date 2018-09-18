Внучка Олега Янковского рассказала о своем дебюте в кино

В династии Янковских в ближайшее время смена карьерного курса не предвидится: вслед за Иваном Янковским
подтянулась его сестра Лиза
, буквально только что окончившая ГИТИС. Дебютировала Лиза в новом фильме Дуни Смирновой «История одного назначения»
. Как выяснилось, эта роль досталась ей во многом благодаря дружбе с Ириной Горбачевой
. И она от этой роли сначала отказалась.
«Во время кастинга Ира Горбачева, которая играет Софью Андреевну Толстую, показала Авдотье Андреевне мое фото, и та по одному снимку что-то для себя поняла и позвонила мне — пригласить на пробы. А я сказала: «Спасибо, но нет, не смогу». У меня была сессия, я ничего не соображала и по глупости, наверное, отказалась. После этого был долгий разговор с Ирой и знакомство с Авдотьей Андреевной, которая меня совершенно покорила. Они-то все и изменили. Мне поначалу показалось, что это не про меня. Что кто-то другой лучше справится с этой ролью лирической барышни. Я ведь считала, что я совсем не такая»
.
В том же интервью журналу «Hello!»
Лиза рассказала, почему выбрала актерскую профессию:
«В детстве несколько лет планировала быть президентом страны, а потом как-то само собой появилось желание стать актером. Почему-то я всегда говорила об этом именно в мужском роде. Я выросла в этой среде, другой у меня не было. Были походы с дедом в "Ленком", я сидела на репетициях у Захарова, в гримерке… Каким-то образом постоянно оказывалась именно в театре, а не в детском саду. И визиты к отцу на площадку были. Самый ранний, наверное, на съемки его клипа к песне Алсу про дождь, не помню названия. Такое вот детство в творческой семье»
.
обсуждение >>