Шэннен Доэрти призналась, что рак помог ей улучшить актерские навыки

В начале 2015 года звезда сериала «Зачарованные» Шэннен Доэрти
узнала, что тяжело больна. У актрисы обнаружили рак молочной железы. Через год Шэннен перенесла мастектомию (удаление молочной железы) и еще ряд сложных процедур, а в апреле прошлого года болезнь отступила
.
Недавно актриса дала интервью изданию People, где рассказала о том, что онкология помогла ей осознать многие важные вещи.
«Рак помог мне понять себя, наладить внутренние процессы. Определенно, болезнь сделала меня более восприимчивой, научила уделять внимание действительно важным вещам. После такого начинаешь ценить мелочи, которые делают обычный день хорошим, а из таких дней в итоге складывается отличный год. Это именно то, что нужно хорошему актеру, чтобы быть убедительным на экране»
, - поделилась Шэннен.
Сейчас Доэрти с головой погружена в работу. По словам актрисы, ей не хочется вспоминать о борьбе с болезнью, поэтому сейчас Шэннен много времени проводит на съемках.
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