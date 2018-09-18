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Наталья Андрейченко открыла частную школу

18 сентября
2018 год

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18 сентября 2018
В августе актриса Наталья Андрейченко открыла частную школу в Москве. Образовательное учреждение называется «Мир доброты Мэри Поппинс», а обучение в нем стоит 67 тысяч рублей в месяц.

Наталья Андрейченко открыла частную школу

«Мы обучаем детей от 3 до 18 лет. Перед зачислением ребенок проходит собеседования с психологом и педагогом. Результаты сообщаем сразу. Мы рады вежливым и воспитанным ребятам, для шалопаев условий тут нет! Когда воспитанник попадает в нашу «семью», его ожидает базовая школьная программа», - рассказала преподаватель школы Елена.

Наталья Андрейченко открыла частную школу

Школьники будут заниматься пять раз в неделю с утра до вечера. При необходимости в школе можно заночевать – для этого предусмотрена комната отдыха. Кроме основных школьных предметов, в заведении преподают рисование, хореографию, сценическое мастерство. Кстати, последний курс ведет сама Андрейченко.

Наталья Андрейченко открыла частную школу

«Наталья проводит мастер-классы, например, по сценическому искусству. Родители, которые уже привели деток в школу, восхищены ею. В день открытых дверей она лично встречала мам и пап на пороге, вежливо беседовала и уделяла внимание каждому!», - поделилась Елена.

Сама актриса призналась, что уже готова принимать учеников.

«Для меня главное в работе с ребенком – доверительное общение. Ко всем можно найти индивидуальный подход. Когда есть связь, готова рассказать о дружбе, взаимопомощи, чувстве такта... Знаю, мои уроки помогут ребятам стать достойными людьми!», - рассказала Андрейченко.
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Наталья Андрейченко открыла частную школу фотографии
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