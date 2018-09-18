Наталья Андрейченко открыла частную школу

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Лайфстайл 44-летняя Наталия Антонова готовится стать матерью в четвертый раз Звезда российских сериалов уходит в декрет

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Новости кино Константин Богомолов продолжает съемки своего дебютного сериала Премьера «Содержанок» состоится в первой половине 2019 года на видеосервисе Start.ru

Новости кино Жюри кинофестиваля «Движение» осталось без председателя Конкурсные ленты на равных будут судить самые успешные женщины отечественного кино.

Ролики фильмов «Астерикс и тайное зелье» Астерикс и Обеликс ищут нового друида.

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Ролики фильмов «Прогулка по Риму» Девятилетний мальчик и пятилетняя девочка отправляются на самостоятельную прогулку по итальянской столице.

Дозорные XI-й фестиваль бразильского кино приглашает на открытие в Москве Разыгрываем билеты для наших читателей!