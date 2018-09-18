44-летняя Наталия Антонова готовится стать матерью в четвертый раз

Актриса Наталия Антонова
, известная зрителю по таким сериалам, как «Другая жизнь»
, «Дыши со мной»
и «Сводные сестры»
, в скором времени станет матерью в четвертый раз. На своей странице в Инстаграме она сообщила
, что уходит в декретный отпуск.
«Дорогие мои, я ухожу в отпуск, мне очень жаль, что спектакли, которые планировались в 2018 году, мы отменили. Но, я думаю, вы меня простите, потому что я нахожусь в ожидании четвёртого малыша. Я обязательно буду радовать вас телевизионными премьерами, а в театре мы с вами сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве! Я люблю вас!!! И в 2019 году порадую вас еще одной театральной постановкой, но все тайны открывать не буду, пусть это будет сюрпризом!»
, - рассказала актриса
Наталия уже воспитывает троих сыновей. Старший – Артем – от брака с артистом Александром Вершининым
, во втором браке актриса родила Никиту и Максима. В настоящее время Антонова замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым, от которого ждет ребенка.
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