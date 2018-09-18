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44-летняя Наталия Антонова готовится стать матерью в четвертый раз

18 сентября
2018 год

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18 сентября 2018
Актриса Наталия Антонова, известная зрителю по таким сериалам, как «Другая жизнь», «Дыши со мной» и «Сводные сестры», в скором времени станет матерью в четвертый раз. На своей странице в Инстаграме она сообщила, что уходит в декретный отпуск.

44-летняя Наталия Антонова готовится стать матерью в четвертый раз

«Дорогие мои, я ухожу в отпуск, мне очень жаль, что спектакли, которые планировались в 2018 году, мы отменили. Но, я думаю, вы меня простите, потому что я нахожусь в ожидании четвёртого малыша. Я обязательно буду радовать вас телевизионными премьерами, а в театре мы с вами сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве! Я люблю вас!!! И в 2019 году порадую вас еще одной театральной постановкой, но все тайны открывать не буду, пусть это будет сюрпризом!», - рассказала актриса

Наталия уже воспитывает троих сыновей. Старший – Артем – от брака с артистом Александром Вершининым, во втором браке актриса родила Никиту и Максима. В настоящее время Антонова замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым, от которого ждет ребенка.
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44-летняя Наталия Антонова готовится стать матерью в четвертый раз фотографии
44-летняя Наталия Антонова готовится стать матерью в четвертый раз фотографии
44-летняя Наталия Антонова готовится стать матерью в четвертый раз фотографии
44-летняя Наталия Антонова готовится стать матерью в четвертый раз фотографии
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