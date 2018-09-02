Владимир Винокур рассказал, как Иосиф Кобзон спас его от ампутации

В воскресение, 2 сентября в московском Концертном зале им. П. И. Чайковского состоялась гражданская панихида по Иосифу Кобзону
, на которой собрались выдающиеся деятели отечественного шоу-бизнеса и политики: Владимир Путин, Владимир Мединский, Дмитрий Медведев
, Надежда Бабкина
, Алла Пугачева
, Наташа Королева
, Лев Лещенко
, Александр Градский
, Александр Калягин
и многие другие.
Многие из присутствующие выразили свои соболезнования семье Иосифа Давыдовича и поделились воспоминаниями о покойном. Так, например, Владимир Винокур
рассказал, как Кобзон спас его от ампутации в начале 90-х.
«В 1992 году я попал в страшную автоаварию в Германии. Два моих друга в машине погибли в одно мгновение. Мне сильно искорежило ноги. Немецкие врачи хотели ампутировать ногу… Ко мне тут же приехал Иосиф Кобзон, который договорился о переводе в военный госпиталь, где хирурги сделали мне сложную операцию, продолжили лечение и спасли ногу. Потом Иосиф приезжал с концертом и в благодарность пел перед спасшими меня медиками. Поэтому я благодарен ему всю жизнь».
Прощание с артистом завершилось 10-минутными овациями.
обсуждение >>