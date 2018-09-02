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Владимир Винокур рассказал, как Иосиф Кобзон спас его от ампутации

2 сентября
2018 год

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2 сентября 2018
В воскресение, 2 сентября в московском Концертном зале им. П. И. Чайковского состоялась гражданская панихида по Иосифу Кобзону, на которой собрались выдающиеся деятели отечественного шоу-бизнеса и политики: Владимир Путин, Владимир Мединский, Дмитрий Медведев, Надежда Бабкина, Алла Пугачева, Наташа Королева, Лев Лещенко, Александр Градский, Александр Калягин и многие другие.

Владимир Путин

Владимир Винокур рассказал, как Иосиф Кобзон спас его от ампутации

Многие из присутствующие выразили свои соболезнования семье Иосифа Давыдовича и поделились воспоминаниями о покойном. Так, например, Владимир Винокур рассказал, как Кобзон спас его от ампутации в начале 90-х.

Владимир Винокур

«В 1992 году я попал в страшную автоаварию в Германии. Два моих друга в машине погибли в одно мгновение. Мне сильно искорежило ноги. Немецкие врачи хотели ампутировать ногу… Ко мне тут же приехал Иосиф Кобзон, который договорился о переводе в военный госпиталь, где хирурги сделали мне сложную операцию, продолжили лечение и спасли ногу. Потом Иосиф приезжал с концертом и в благодарность пел перед спасшими меня медиками. Поэтому я благодарен ему всю жизнь».

Надежда Бабкина

Борис Клюев

Александр Калягин

Константин Эрнст

Александр Градский

Наташа Королева

Александр Розенбаум

Стас Михайлов

Григорий Лепс

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева

Лев Лещенко

Прощание с артистом завершилось 10-минутными овациями.

Владимир Винокур рассказал, как Иосиф Кобзон спас его от ампутации
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