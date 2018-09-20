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«Армия калечит людей»: Дмитрий Нагиев рассказал о службе в армии

20 сентября
2018 год

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20 сентября 2018
Дмитрий Нагиев наконец-то нашел в своем плотном графике время на то, чтобы посетить youtube-шоу Юрия Дудя. В полуторачасовом интервью Дмитрий рассказал о первом знакомстве с Путиным, о работе с бандитами и отношениях с Ларисой Гузеевой. А также объяснил, зачем продолжает упорно сниматься у Сарика Андреасяна, почему российская армия - это ад на земле, и почему нельзя баллотироваться на пост президента до бесконечности.

«Армия калечит людей»: Дмитрий Нагиев рассказал о службе в армии

Про службу в армии образца 80-х Нагиев высказался однозначно: она калечит людей. И перечислил, как именно:
«Питание. Как можно людей таким говном кормить? Я съел за эти годы метров двадцать селедки солёной. Вот её варили, её вымачивали и жарили потом. Вот эта мороженая картошка…Это просто убивает человеческий организм. Отношение. Я этой травы выкрасил километры. Несмотря на то, что я боролся и имел даже какое-то отношение в армии к спорту, все равно это абсолютно гадко.
Когда разговариваешь с ребятами из израильской армии, они вспоминают: ежедневные учения, тренировки. Ты не тратишь время, ты приобретаешь там. Я не знаю, сейчас на какой стадии мы находимся, я надеюсь, что отношение к солдатам выровнялось».

Дмитрию особенно повезло - в армии он оказался в национальном меньшинстве: «Нас двое попало: я и парень по фамилии Застенчивый, ну он так и выглядел. Вот нас двое белых попало. А ребята остальные все были из братских южных республик. Поначалу-то ничего было, а потом когда прочитали, что я мастер-спорта (Нагиев мастер спорта по дзюдо - прим.ред.), только ленивый не захотел проверить, так ли это. А какой бы ты мастер спорта не был, против табуретки мало приемов.
Я помню эти замечательные моменты. Наверняка они в результате что-то дали. Когда ты стоишь на куче угля, в которую тебя загнали, и говоришь: «не будь ты с**ой, давай один на один», и под общий хохот тебя молотят ногами дальше - наверняка, это что-то дало. Так я себя пытаюсь успокаивать. Но, скорее всего, нет».

Нагиев рассказал, как один детдомовец сумел побороть армейскую систему: «Когда нас построили и избили, он просто ночью встал, сломал табуретку и забил (ну, не до смерти, конечно) главного деда. Нас отправили всех на вахту чистить картошку, и они всей толпой пришли разбираться. Он взял просто ножом полоснул одного, и следующему по груди. Больше его никогда не трогали. Ну, вот это воспитание детдомовское - этой жесткости мне тогда не хватало».

Дудь спросил у Нагиева, как он находит обстановку в стране. Актёр сказал, что есть к чему придраться:
«Знаете, я патриот по своей природе. Я благодарен и люблю то место, в котором нахожусь. Я родился здесь. Но чем больше человек любит, тем больше у него вопросов возникает. Больше негодования и недоумения, как минимум. Я считаю, что мы должны стать цивилизованной страной. И несмотря на послужной список (если он, конечно, есть), на заслуги (если они, конечно, есть) нельзя баллотироваться туда или не туда сколько захочешь раз. Какой бы ты не был человек, ты подвержен соблазнам и искушениям. И какой бы хороший ты ни был, со временем ты обрастаешь связями, кумовством, что претит правильному руководству и полету мысли и фантазии.
Есть написанный срок, сколько раз ты можешь ходить во власть. Хотя добавляется, как выяснилось, одно слово: «подряд», и смысл абсолютно меняется».

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«Армия калечит людей»: Дмитрий Нагиев рассказал о службе в армии фотографии
«Армия калечит людей»: Дмитрий Нагиев рассказал о службе в армии фотографии
«Армия калечит людей»: Дмитрий Нагиев рассказал о службе в армии фотографии
«Армия калечит людей»: Дмитрий Нагиев рассказал о службе в армии фотографии
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№ 2
Димчик0992   20.09.2018 - 02:52
... Не изменилась армия. Я служил, к великому счастью, один год. С лета 2012 по лето 2013. И могу сказать, что там становятся тупым ходячим мясом, а не мужиками. читать далее>>
№ 1
Давуд Джафаров   19.09.2018 - 23:03
Не знаю как, сильно изменилась армия с 80-ых годов. У меня есть сильное подозрение, что ни черта не изменилось. читать далее>>
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