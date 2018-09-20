На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь

19 сентября в Гоголь-центре состоялась премьера фильма Александра Горчилина «Кислота»
, который отхватил приз за лучший дебют на «Кинотавре».
фото: Александр Горчилин
На премьере наблюдалась паранормальная активность звезд эстрады: фильм под названием «Кислота» привлек внимание Аллы Пугачевой
, Светланы Лободы
, Сергея Лазарева
, Павла Артемьева
, Николая Баскова
и Ромы Зверя
(с которым Горчилин и остальные птенцы Гоголь-центра подружились, судя по всему, во время съемок фильма «Лето»
). Также среди гостей показа были замечены Александр Ревва
, Лукерья Ильяшенко
, Валерия Гай Германика
, Алиса Гребенщикова
, Полина Гренц
и другие.
фото: Филипп Авдеев
фото: Рома Зверь
фото: Павел Артемьев
фото: Мария Шумакова
фото: Ксения Собчак
фото: Лукерья Ильяшенко
фото: Полина Гренц
фото: Валерия Гай Германика
фото: Анна Меликян
фото: Алиса Гребенщикова
«Кислота» фото: Александр Ревва с женой
в прокате с 4 октября.
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