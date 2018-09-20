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На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь

20 сентября
2018 год

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20 сентября 2018
19 сентября в Гоголь-центре состоялась премьера фильма Александра Горчилина «Кислота», который отхватил приз за лучший дебют на «Кинотавре».

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Александр Горчилин

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь

На премьере наблюдалась паранормальная активность звезд эстрады: фильм под названием «Кислота» привлек внимание Аллы Пугачевой, Светланы Лободы, Сергея Лазарева, Павла Артемьева, Николая Баскова и Ромы Зверя (с которым Горчилин и остальные птенцы Гоголь-центра подружились, судя по всему, во время съемок фильма «Лето»). Также среди гостей показа были замечены Александр Ревва, Лукерья Ильяшенко, Валерия Гай Германика, Алиса Гребенщикова, Полина Гренц и другие.

Алиса Хазанова

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Филипп Авдеев

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Рома Зверь

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Павел Артемьев

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Мария Шумакова

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Ксения Собчак

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Лукерья Ильяшенко

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Полина Гренц

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Валерия Гай Германика

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Анна Меликян

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Алиса Гребенщикова

На «Кислоте»: Алла Пугачева, Николай Басков и Рома Зверь
фото: Александр Ревва с женой

«Кислота» в прокате с 4 октября.

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